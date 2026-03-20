Italiano: "Che mentalità. Abbiamo scalato una montagna"

"È stata un'impresa, una partita bellissima, abbiamo scalato una montagna". Il Bologna - vincendo la quinta gara di fila in trasferta dopo Vigo, casa-Maccabi, Bucarest e Bergen - agguanta i quarti di finale e incontrerà l'Aston Villa (l'andata a Bologna il 9 aprile): sarà la quarta volta in due anni dopo Champions League ed Europa League di quest'anno. "E saremo ancora una volta i non-favoriti" aggiunge Italiano.

(...) È stata una battaglia assoluta, ieri: una gara già in mano che poi è scappata e che poi, ancora, è diventata la storia di una rasoiata - quella di Cambiaghi - quando nessuno se l'aspettava. Significa avere coraggio anche quando tutta Roma spingeva per l'impresa. "La Roma ci era superiore ma se lavori bene - fa Italiano -, con coraggio, tecnica e cinismo ci riesci. Complimenti ai ragazzi: i miei giocatori si stanno approcciando a questi appuntamenti con grande mentalità e testa. E questo è il risultato. Abbiamo superato un girone tosto, vinto un playoff difficile e superato una squadra superiore alla nostra, su questo non ci sono dubbi. Ora c'è l'Aston Villa? Da due anni ci batte, partiamo ancora sfavoriti, come successo contro la Roma, ma siamo pronti a superarci. Siamo ottavi in A e nei quarti in Europa: questo mi dà molto orgoglio. Io sono felice: giocando ogni tre giorni succedono certi momenti difficili, abbiamo avuto un periodo di crisi ma anche due clavicole rotte (Freuler e Bernardeschi, ndr) e tanti infortuni: forse non è successo nemmeno nel ciclismo. Domattina (oggi, ndr) faremo una bella festa ma domenica c'è la Lazio e dobbiamo stare sul pez-zo. Questo stadio ci porta bene? Stadio fantastico: lavori anche per vincere in atmosfere del genere". (...) L'idea di non abbandonare la rincorsa all'Europa tramite il campionato esiste e resiste. L'obiettivo che ha il Bologna è il settimo posto, occupato dall'Atalanta e sempre che il 7° posto possa servire per tornare in Europa. Nel frattempo, la corsa europea può andare avanti. Santi Castro, tendente al monumentale, fa la sintesi: "Bellissima partita per lo spettacolo, tutto molto emozionante: in panchina abbiamo sofferto molto, siamo più volte stati avanti ma loro sono riusciti a recuperare. Abbiamo vinto anche coi movimenti che avevamo provato: e così sono arrivati i gol e la vittoria. lo leader? No, qui dentro, credetemi, siamo tutti leader". Il tutto con foto finale della squadra dietro ai 4000 tifosi: un rito che funziona. Il Bologna va avanti proprio quando l'Europa sembrava un miraggio. Vincenzo ha colpito ancora.

(gasport)