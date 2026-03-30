Inter-Roma, sotto esame: Chivu anti-crisi. Lautaro e tutti i big dopo quasi 5 mesi

All'Inter serviva staccare la corrente, togliere la testa dal campionato, evitare l'eccesso di cattivi pensieri. Il bisogno di allentare la tensione scudetto valeva per i tanti rimasti comodamente a Milano, lontani dal rumore delle nazionali, o per chi come Marcus Thuram ha viaggiato in direzione Stati Uniti solo per dovere di firma, ma si è preso pure la piccola gioia del ritorno alla rete, sapore sconosciuto ormai. Ci sarà poi tempo per tornare da queste parti e ripensare al tricolore con animo tutto nuovo. Cristian Chivu, in fondo, ha proprio questo obiettivo preciso: fare da tranquillante, curare la mente piuttosto che il fisico. La causa del rallentamento dell'ultimo periodo, due punticini nelle ultime tre di Serie A, è stato individuato proprio in un blocco psicologico. Sarà, ma per Chivu è un momento delicato a prescindere, il più complesso da mesi: lo stesso club si aspetta che sia lui a raddrizzare la rotta già dalla prossima sfida con la sua Roma. [...] Questa Inter non è più il carrarmato capace di vincere 14 partite su 15 prima del derby di ritorno, quello attraverso cui si poteva schiacciare tutti a +13. È accaduto l'esatto contrario e, proprio dopo aver perso contro il Diavolo, sono arrivati i due pari contro Dea e Fiorentina, entrambi carichi di polemiche e rimpianti. Domenica prossima, però, Chivu può appendersi all'abbondanza ritrovata: torna soprattutto Lautaro, mancato come il pane. L'unico che non festeggerà la Pasqua in campo è Henrikh Mkhitaryan: per lui serve lavoro supplementare. Considerando però l'arretramento dell'armeno nelle gerarchie, in mano al tecnico c'è comunque la sua squadra titolare: finalmente tutti i migliori di stagione insieme nella notte più importante. Ci si può pure concedere quel dubbio nel ruolo di partner del Toro tra Pio e Thuram. Questa calda coperta mancava da quasi cinque mesi, da Inter-Lazio del 9 novembre 2025, ultima partita prima dell'infortunio alla caviglia di Denzel Dumfries.

(gasport)