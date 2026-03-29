Inter lontana per Wesley, Gasp spera almeno in Soulé

Nuovo stop per Wesley, il motore della Roma di Gasperini. Il laterale brasiliano si è fermato giovedì al minuto 26 della ripresa (al suo posto l'ex giallorosso Ibanez) dell'amichevole tra la Seleçao di Ancelotti e la Francia di Deschamps a Boston. La diagnosi fatta oltreoceano preoccupa Gian Piero: lesione muscolare alla coscia destra. Wesley sarà nella Capitale in giornata: subito — tra oggi e domani — altri accertamenti per capire l'entità della lesione. Che se verrà confermata, costringerà il brasiliano a saltare la partita di domenica contro l'Inter a Milano e probabilmente anche quella di venerdì 10 aprile contro il Pisa all'Olimpico. Celik, invece, sta meglio: non convocato contro il Lecce, è andato in tribuna nel playoff mondiale Turchia-Romania di giovedì. Ma da due giorni è di nuovo in gruppo: sarà disponibile per la sfida a di martedì a Pristina contro il Kosovo. (...) Il ballottaggio è sempre lo stesso, tra Tsimikas, mancino naturale, e Rensch. L'emergenza, insomma sembra non finire mai: Wesley si aggiunge agli altri due titolari Koné e Dybala (senza dimenticare i centravanti Dovbyk e Ferguson). L'obiettivo di Gian Piero — la Roma riprenderà martedì gli allenamenti — è il recupero di Soulé che ormai lavora in gruppo. Ma sente ancora dolore. Torna d'attualità, intanto,

Carlos Augusto, mancino ventisettenne dell'Inter. (...) Massara ne ha parlato con Riso, procuratore di Carlos Augusto e anche di Mancini e Cristante per i quali sta definendo il rinnovo di contatto. (...) Operazione comunque complicata: il giocatore è legato all'Inter fino al 30 giugno 2028.

(corsera)