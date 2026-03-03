Il veleno nella coda

"Non è che ci mettiamo sotto il tavolo". Sotto il tavolo no, ma a lavorare sì. E quando Gasperini fa lavorare la Roma, qualcosa di buono di solito esce. Prendi i calci piazzati. Ecco, non si fa fatica a pensare che oggi, alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, il tecnico parlerà alla squadra di altri aspetti da migliorare. (...) Quell'atteggiamento che lui stesso ha definito passivo nel finale, nella fase difensiva. Con i numeri bisogna farci i conti, intorno ai numeri c'è da ragionare. Dal minuto 76 in avanti la Roma ha un problema evidente: dei 19 gol incassati in 27 giornate — che ne fanno ancora la miglior difesa del campionato, nonostante le tre reti dalla Juve - sette sono arrivati nell'ultimissima fetta di partita. Cinque punti in meno, che oggi riscriverebbero la classifica in maniera completamente diversa. È tipico delle grandi squadre trovare la giocata decisiva al fotofinish, lo stesso Gasperini ne parlò pubblicamente alcune settimane fa. Alla Roma non accade. (...) La qualificazione Champions si gioca sui dettagli, le grandi partite si giocano sui dettagli, perché gli avversari di livello sanno appoggiarsi sulle debolezze altrui. E infatti 11 dei 19 gol incassati in campionato sono arrivati con le big four, ovvero Inter, Milan, Napoli e Juventus. Così è sfuggito l'ennesimo scontro diretto. (...)

(corsera)