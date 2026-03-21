Il solito film dell'errore

Momentaccio. Fuori dall'Europa League dopo essere uscita anzitempo anche dalla Coppa Italia. E il sesto posto in campionato non promette nulla di buono (...). La Roma si è persa per strada, arranca alla ricerca di sé stessa, fatica a essere una squadra credibile. I motivi della crisi sono molteplici. (...) Gian Piero Gasperini è legato alla Roma da un contratto triennale (...). Un anno di conoscenza poi due stagioni per arrivare a risultati concreti: ecco il testo ranieriano.

(...) se si valuta l'operato dell'allenatore (...) dovrebbe essere analizzato anche il comportamento della dirigenza, magari dando un'occhiata profonda a ciò che è accaduto durante le due sessioni di mercato con Gasp al timone della Roma. (...) basterebbe contare gli interventi chirurgici (e infortuni vari...) che hanno devastato il reparto offensivo. Se la proprietà/dirigenza dovesse mettere seriamente in discussione l'operato di Gasp, dovrebbe dubitare innanzitutto di sé stessa.

(...) la Roma granitica di autunno non esiste più. Il muro (difensivo) si è sgretolato e oggi far gol al gruppo di GPG è diventata una cosa facile facile. (...) la fase difensiva oggi è irriconoscibile rispetto ai tempi in cui a Trigoria brillava l'etichetta di miglior difesa d'Italia e di Europa.

(...) Il Bologna, l'altra sera (...) ne aveva altri due in panchina che non ha utilizzato. Otto attaccanti. Questo alla Roma oggi è impossibile perché non ci sono i giocatori per poterlo fare. (...) la differenza di qualità tra titolari (un titolare...) e alternative è abissale. E domani all'Olimpico arriverà il Lecce. Che Roma farà? Ah saperlo...

(corsport)