Il sogno del Genoa: riavere il Faraone!

A volte ritornano, è proprio il caso di dirlo. Anche perché certi amori - si sa - fanno giri immensi e poi ritornano, come canta Antonello Venditti. (...) Da quel 9 giugno 2010 di cose ne sono accadute, eppure Stephan El Shaarawy e il Grifone non hanno mai smesso di volersi bene. Un po' come un papà che segue da lontano la carriera e i successi del figlio, capace di far strada da solo e lontano dal nido familiare. E andata un po' così tra il Faraone, come è soprannominato il classe 1992, e il Genoa. Tutta colpa di quell'annata straordinaria in prestito al Padova in Serie B, quando El Sha a suon di prodezze e gol spettacolari aveva trascinato i biancoscudati fino alla finale playoff per andare in Serie A (poi persa contro il Novara). Un boom clamoroso che convinse Adriano Galliani ad acquistarlo subito per il Milan. (...) E così nei prossimi mesi le parti potrebbero porre rimedio a quel senso di incompletezza che ha sempre caratterizzato il loro rapporto. El Shaarawy, infatti, è in scadenza di contratto il 30 giugno con la Roma, che finora non si è fatta viva per prolungare. Tradotto: appare probabile la separazione a fine stagione. (...) In casa rossoblù c'è la voglia di regalare a Daniele De Rossi, che ha giocato alla Roma e in Nazionale con l'esterno offensivo, il figliol prodigo genoano. (...) El Sha, infatti, attualmente guadagna intorno ai 2,5 milioni netti. Tanti, troppi per il Grifone che potrebbe ragionare su un'intesa biennale con magari pure un'opzione per il terzo anno. Il tutto però a cifre dimezzate rispetto a quelle percepite ora. Insomma, il ritorno del Faraone al Genoa sarebbe soprattutto una scelta romantica. Dopo l'esperienza in Cina il numero 92 giallorosso ha sempre raccontato di voler chiudere la carriera in Italia e nel suo cuore c'è spazio solamente per due squadre: Roma e Genoa, appunto. (...) Il popolo del Grifone spera, in-

fatti, di godersi un altro grande talento age dopo Messias e Malinovskyi. Tra l'altro per caratteristiche Stephan si coniugherebbe alla perfezione coi due attuali califfi genoani, visto che è destro di piede e gioca sulla corsia opposta rispetto a M&M. Lavori in corso…

(Tuttosport)