Il ritorno a Roma è un caso politico. Trasferta «sospesa» in Europa League: i tifosi rossoblù temono la grande beffa

«Giudizio sospeso»: verosimilmente in attesa della gara d'andata del 12 marzo al Dall'Ara. Con quell'aggettivo, sospeso, che prefigura già l'ombra di un'ingiustizia e che nel dubbio fa correre un brivido lungo la schiena al popolo rossoblù, già intento a prenotare pullman, viaggi in treno e soggiorni in hotel per l'agognato viaggio all'Olimpico. I biglietti per i tifosi rossoblù per il Roma-Bologna del 19 marzo rischiano di diventare, se non un caso politico, di sicuro qualcosa che assomiglia molto a un caso diplomatico. E al lavoro ci sono già le diplomazie di Figc, Uefa, Viminale e dei due club, Bologna e Roma. Tutto nasce dall'ultima determinazione dell'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, che dopo aver aperto solo parzialmente la trasferta ai tifosi giallorossi per la sfida d'andata del 12 marzo al Dall'Ara (negando la vendita dei biglietti in curva ospiti ai residenti di Roma e provincia ma consentendola a tutti gli altri 'extra provincia' ma in possesso di tessera del tifoso) formalmente si è preso una pausa di riflessione sul Roma-Bologna del 19 marzo all'Olimpico, ovvero sull'opportunità vendere biglietti senza limitazioni ai tifosi rossoblù nel settore ospiti dell'impianto romano. (...) Nessun provvedimento restrittivo, invece, oggi è in atto contro i tifosi rossoblù, il cui divieto di trasferta (a seguito degli incidenti del 10 gennaio a Como) è formalmente 'scaduto' il 2 marzo a Pisa. (...) La sensazione è che l'ago della bilancia sarà la gara d'andata del 12 marzo al Dall'Ara. Per far viaggiare 4 mila bolognesi tutto quel giorno in tema di ordine pubblico dovrà filare liscio. Sperando che basti.

(Il Resto del Carlino)