IL PUNTO DEL LUNEDÌ - SORRENTINO: “Gasp l’aveva quasi vinta con un capolavoro di prudenza attiva” - FERRETTI: “Serata horror per la miglior difesa della Serie A”

La Roma va a un passo dal grande colpo, ma il gol di Federico Gatti al 93' fissa il risultato dello scontro diretto sul definitivo 3-3 e la corsa Champions resta ancora apertissima. La distanza tra i giallorossi e i bianconeri resta invariata, con quest'ultimi a -4 dai capitolini quarti in classifica.

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

S. VERNAZZA - LA GAZZETTA DELLO SPORT

(...) Complimenti alla Juve, per la rimonta pazzesca all'Olimpico contro la Roma, da 3-1 a 3-3, con gol di Gatti subentrato nei minuti finali a Bremer. Un'intuizione geniale di Luciano Spalletti, una mossa ai limiti della provocazione. Senza un centravanti all'altezza, aspettando che rientri Vlahovic, l'allenatore ha tolto Bremer e immesso Gatti, difensore centrale, e gli ha ordinato di muoversi da attaccante aggiunto. Gatti possiede il senso del gol e l'ha dimostrato una volta di più. Questa Juve è imperfetta, vari giocatori non sono funzionali a quel che Spalletti ha in mente, però il temperamento è forte, degno della casata. (...) La Roma ha sciupato l'occasione enorme di tagliare fuori la Juve dalla corsa per il quarto posto Champions. Il vero vincitore dell'Olimpico è il Como di Cesc Fabregas. (...) Dietro l'angolo, si intravvede Como-Roma, in calendario domenica 15 marzo. Lì si deciderà abbastanza, forse molto.

I. ZAZZARONI - CORRIERE DELLO SPORT

Ho assistito ad una signora partita. Una di quelle che non si vedono tanto spesso dalle nostre parti. (...) Ho visto due squadre ben fatte, disegnate sull'avversaria, una con un centravanti vero, Malen, l'altra con un'ipotesi, David. Ma ho visto anche la Roma buttarsi via in venti minuti. (...) Roma-Juve è stata molto più di quello che ci aspettavamo: Gasperini non ha sbagliato una scelta, Spalletti ha indovinato quelle decisive pretendendo la soluzione dalla panchina, da Boga e Gatti, uno che è abituato al gol nei minuti conclusivi. La più delusa è evidentemente la Roma, ma dal risultato, non dalla prestazione: eccellenti quelle di Pisilli e Koné, di livello la prova di Malen che se fosse arrivato ad agosto, e non a gennaio, avrebbe assicurato almeno 7, 8 punti in più a

Gasperini. (...) La Roma è stata staccata dal Napoli, la Juve sorpassata dal Como che a questo punto ha tutte le carte in regola per giocarsi il quarto posto. (...) La Roma è stata addirittura esaltante quando ha raggiunto il 3-1, le è mancata la difesa al momento di chiuderla, il reparto che abbiamo a lungo considerato il suo punto forte. Prima dell'arrivo di Malen che tutto ha riequilibrato.

A. SORRENTINO - IL MESSAGGERO

L'aveva quasi vinta Gasperini con un capolavoro di prudenza attiva, ovvero la strategia del pitone con cui la Roma aveva soffocato la Juve tra le sue spire. (...) E invece il pareggio della Juve, che brucerà a lungo, arriva perle geniali intuizioni di quell'altro Sun Tzu della panchina, Luciano Spalletti, che manda in campo

Boga e Gatti e quelli firmano il 3-3 dell'Olimpico. Alla Roma rimane un pugno di mosche, il numero zero alla casella delle vittorie contro le big e una sensazione di incompiutezza che peserà nelle prossime settimane. La XXVII giornata regala solo conferme. Come la tristezza infinita e seriale della Lazio (nona sconfitta), ma ormai da tempo allenatore e giocatori hanno l'enorme alibi di Lotito, che avrebbe la colpa di ogni cosa.

T. DAMASCELLI - IL GIORNALE

Pareggio folle. La giostra per un posto in champions resta

aperta, la Roma butta via il vantaggio e la vittoria, la

Juventus acchiappa il risultato con un difensore, Gatti, schierato centravanti e ritrova luce imprevista. La partita di Roma non chiarisce il quiz champions. (...) La Juventus continua a incassare troppi gol ma è anche vero che mai la squadra di Gasperini aveva subito tre reti in casa.

P. CONDÒ - CORRIERE DELLA SERA

Gli epiloghi gemelli di Roma-Juve e delle partite di Milan e Napoli raccontano molto del grado di tensione

stanchezza, ma anche di ambizione e desiderio, che l'ultimo terzo di campionato reca con sé. (...) Un posto tra le prime quattro vale economicamente (non sportivamente, ma quello è un altro discorso) molto più di un altro turno superato. Assegnato un seggio all'Inter, il Milan è vicino alla blindatura del secondo grazie a una difesa ormai registrata — soltanto la Roma ha subito un gol in meno — e alla capacità di produrre giocate in avanti col talento individuale. (...) La Roma ieri aveva staccato la Juve, spedita a meno 7, ma in coda a una gran partita l'innesto di un centravanti — Gatti, e non ridete perché Spalletti l'aveva messo dentro esattamente per questo, tanto è disperato coi suoi numeri nove — è bastato alla Juve per ricucire in extremis e restare a meno 4. (...) Fra Roma e Juve si è inserito il Como, che gioca bene, è fresco di testa e avrà in casa gli ultimi tre big-match.

M. FERRETTI - IL CORRIERE DELLO SPORT

Ci sono giornate in cui ti va tutto bene, chi ti sta davanti perde e quindi ti da la possibilità di avvicinarti. (...) Poi, però, ci sono pure quei weekend in cui tutto sembra allinearsi in maniera opposta e quindi non ti resta che portare a casa (altri) punti per non perdere di vista posizioni e ambizioni. Contro la Juventus, che le stava dietro di quattro lunghezze, la Roma, preso atto del ritorno al successo di Napoli e Milan, e della marcia spedita del Como, non è riuscita - però - a centrare la vittoria nonostante il vantaggio di due reti nella ripresa. (...) La miglior difesa del campionato incappa in una serata horror e la Roma perde in malo modo l'occasione di lasciare un segno pesantissimo sul campionato. (...) Una Roma inedita e ricca di centrocampisti, come era accaduto nel secondo tempo della partita contro la Cremonese. Cristante spesso più avanzato di Pisilli, Pellegrini come detto più alto del numero 4. Sistema di gioco molto elastico e condizionato dagli accoppiamenti uomo su uomo di Gasp. Roma pericolosa soltanto a tratti, (...) occasioni nitide, comunque, per Pellegrini, decentrato a destra, e per il solito Malen, con Perin autore di una parata di faccia. Qualche sbavatura

romanista di troppo nella fase offensiva, comunque, prima della prodezza balistica di Wesley per il vantaggio romanista, dopo un recupero da voto altissimo in pagella di Pisilli, più volte elogiato da Gasperini per il suo modo di interpretare la partita sia sul piano tecnico-tattico sia temperamentale. Il pareggio in avvio di ripresa di Conceiçao ha colpito ma non stordito la Roma, capace di tornare in vantaggio dopo pochi minuti con la solita azione da calcio d'angolo e ancora una volta con NDicka.

E di arrotondare il punteggio, una volta ripreso il controllo totale del gioco, con la rete di Malen. (...) Una pura illusione. Serataccia per la difesa della Roma, dicevamo. Complici errori di scelta di vario tipo.

Il gol di Boga ha riaperto i discorsi, poi ci ha pensato

Gatti in pieno recupero a ristabilire la parità. Alla Roma non resta altro da fare che prendersela con se stessa. E con i propri sbagli.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

All'olimpico lo fa ancora una volta Spalletti che porta via

una punto all'overtime dopo aver «perso» sul campo la sfida contro Gasperini. Ma alle fine contano i numeri e quelli dicono 3-3 con beffa finale per i giallorossi che recriminano un successo "buttato" via a tempo scaduto che avrebbe significato mettere in cassaforte la Champions. E invece i tabù restano intatti: la Roma non vince in casa contro la Juventus da tre anni (era marzo del 2023) e Spalletti da ex contro i giallorossi non ha ancora mai perso... mai! Certo, tutto ancora da giocare, i giallorossi restano quarti con quattro punti di vantaggio proprio sui bianconeri, ma quando stai vincendo 3-1 a venti minuti dalla fine una partita come questa, non puoi buttarla via così: perché mai come stavolta la differenza tra un pareggio e una vittoria fa tutta la differenza del mondo. Così come l'hanno fatta i cambi nel finale dei due allenatori: Spalletti mette dentro Gatti che gli fa «vincere» la serata, Gasperini infila El Aynaoui che commette il fallo inutile dal quale si innescherà il calcio piazzato e poi tiene in gioco proprio Gatti che segnerà la rete del 3-3 a tempo quattro minuti dopo il novantesimo.

Peccato perché Olimpico ancora volta sold out, avrebbe meritato di godersi un successo. In una serata che, con le assenze pesanti di Soulé e Dybala, aveva visto dal primi minuto in campo Pisilli: migliore dei suoi. Il giovane talento romano mette prima in porta Pellegrini (che però la manda in Curva), poi recupero una gran palla a centrocampo (tunnel a Kalulu), ad innescare il brasiliano che segna un eurogol. Ma nel complesso c'è sempre per tutta la durata della sfida ed esce dallo stadio tra gli applausi di un popolo che ormai lo ha adottato. Il resto è storia e adesso Gasperini dovrà essere bravo a far espellere ai suoi le tossine negative di questa serata e a mettere in luce quanto di buono s'è visto. Perché questa Roma gioca da far paura e se riesce a fare un salto di qualità anche di testa, può diventare davvero una squadra difficile da battere.