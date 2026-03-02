I VOTI DEGLI ALTRI - Wesley “pennellata da vero artista”, Pisilli “da sacrificabile a fondamentale”. Cristante “avvio da cavaliere con due regali”, Gasperini “la grande beffa”

La Roma si butta via e sciupa un'occasione clamorosa facendosi rimontare dalla Juventus da 3-1 a 3-3 nel finale. La distanza tra i giallorossi quarti in classifica e i bianconeri sesti resta di quattro punti e a mantenere l'equilibrio è la rete realizzata da Federico Gatti al minuto 93. Prestazione super di Niccolò Pisilli (7.14): "Nella nuova versione d’assalto piace, eccome se piace. Da sacrificabile è diventato fondamentale. Gasp definisce la sua partita 'pazzesca'. Ha ragione" (Il Messaggero). Molto bene anche Wesley (7.00), autore del primo gol: "Il gol con cui apre le danze è una pennellata da vero artista, anche se in generale riesce a pungere un po' meno del solito, dovendo stare parecchio concentrato quando c'è da difendere" (Il Tempo). Nonostante il pareggio, Gian Piero Gasperini (6.50) è promosso: "La grande beffa. Una Roma da 8 fino a un quarto d’ora dalla fine, poi il crollo tra situazioni da palla inattiva, scelte sbagliate in campo e tattiche in corsa che non hanno reso come Gasp sperava" (Corriere dello Sport). Chi invece ha deluso di più è il capitano, Bryan Cristante (5.28): "Avvio da cavaliere, due regali alla Signora, uno perché non gli chiamano il nemico alle spalle. Anche dopo, una sì e una no" (Corriere della Sera).
LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)
Svilar 5.92
Mancini 6.07
Ndicka 6.57
Celik 5.35
Rensch 6.71
Koné 6.64
Cristante 5.28
Wesley 7.00
Pisilli 7.14
Pellegrini 6.14
Malen 7.14
El Aynaoui 5.35
Ghilardi 5.75
Zaragoza ng
Gasperini 6.50
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Svilar 6
Mancini 6
Ndicka 7
Celik 6
Rensch 6
Koné 6.5
Cristante 6
Wesley 7
Pisilli 7
Pellegrini 5.5
Malen 7
El Aynaoui 5.5
Ghilardi 5.5
Zaragoza ng
Gasperini 6.5
IL MESSAGGERO
Svilar 6
Mancini 6
Ndicka 6
Celik 5.5
Rensch 7
Koné 6.5
Cristante 5.5
Wesley 7
Pisilli 7.5
Pellegrini 6
Malen 7.5
El Aynaoui 5.5
Ghilardi ng
Zaragoza ng
Gasperini 7
CORRIERE DELLO SPORT
Svilar 6
Mancini 6.5
Ndicka 7
Celik 5
Rensch 7
Koné 7
Cristante 5.5
Wesley 7
Pisilli 7.5
Pellegrini 6.5
Malen 7
El Aynaoui 5
Ghilardi 5.5
Zaragoza ng
Gasperini 6
CORRIERE DELLA SERA
Svilar 6
Mancini 6
Ndicka 6.5
Celik 5.5
Rensch 6.5
Koné 6.5
Cristante 5.5
Wesley 7
Pisilli 7
Pellegrini 6
Malen 7
El Aynaoui 6
Ghilardi 6
Zaragoza ng
Gasperini 6.5
LA REPUBBLICA
Svilar 6
Mancini 6
Ndicka 6.5
Celik 4
Rensch 6.5
Koné 7
Cristante 5
Wesley 7
Pisilli 7.5
Pellegrini 6.5
Malen 7.5
El Aynaoui 5
Ghilardi 6
Zaragoza ng
Gasperini 6.5
IL TEMPO
Svilar 6
Mancini 6
Ndicka 6.5
Celik 6
Rensch 7
Koné 6.5
Cristante 5
Wesley 6.5
Pisilli 7.5
Pellegrini 6.5
Malen 7
El Aynaoui 5.5
Ghilardi 6
Zaragoza ng
Gasperini 6.5
IL ROMANISTA
Svilar 5.5
Mancini 6
Ndicka 6.5
Celik 5.5
Rensch 7
Koné 6.5
Cristante 4.5
Wesley 7.5
Pisilli 7
Pellegrini 6
Malen 7
El Aynaoui 5
Ghilardi 5.5
Zaragoza ng
Gasperini 6.5