I VOTI DEGLI ALTRI - VAZ "regala elettricità" - HERMOSO "straordiMario"

Vittoria importante per la Roma, che batte 1-0 il Lecce e resta in scia del Como. A decidere la sfida è il gol di Robinio Vaz: "Entra ad inizio ripresa e regala la solita scossa. Segna il gol che vale tre punti, lotta corpo a corpo con Tiago Gabriel. Regala elettricità" (La Gazzetta dello Sport). Tra i migliori anche Mario Hermoso, che salva un gol sulla linea: "Si tratti di coincidenza o meno, da quando è rientrato il suo reparto è finito sotto esame. Non è la gara più probante per la tenuta difensiva e può sfogarsi nell’altra metà campo col cross al bacio che vale l’assist del vantaggio. Decisivo però lo diventa anche nella zona di competenza, sostituendosi a Svilar sulla linea. La vittoria ha la sua griffe. StraordiMario di qua e di là" (Il Romanista)

MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,28

Mancini 6,07

Ndicka 6,36

Hermoso 7,07

Rensch 5,71

Cristante 6,00

El Aynaoui 5,36

Tsimikas 5,50

Pisilli 6,14

Pellegrini 6,36

Malen 6,21

Ghilardi 5,93

Angelino 6,00

Vaz 7,14

Venturino NG

Arena 6,00

Gasperini 6,43

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6,5

Mancini 6

Ndicka 6,5

Hermoso 7

Rensch 5,5

Cristante 6

El Aynaoui 5,5

Tsimikas 5,5

Pisilli 6

Pellegrini 6,5

Malen 6

Ghilardi 5,5

Angelino 6

Vaz 7

Venturino ng

Arena 6

Gasperini

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Mancini 6

Ndicka 6

Hermoso 7

Rensch 5,5

Cristante 6

El Aynaoui 5

Tsimikas 5

Pisilli 6

Pellegrini 6

Malen 6,5

Ghilardi 6

Angelino 6

Vaz 7

Venturino ng

Arena 6

Gasperini 6

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7

Mancini 6

Ndicka 6,5

Hermoso 7

Rensch 5,5

Cristante 6

El Aynaoui 5,5

Tsimikas 6

Pisilli 6,5

Pellegrini 6,5

Malen 6,5

Ghilardi 6

Angelino 6

Vaz 7,5

Venturino ng

Arena 6

Gasperini 7

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Mancini 6

Ndicka 6,5

Hermoso 7

Rensch 6

Cristante 6

El Aynaoui 5,5

Tsimikas 5,5

Pisilli 6,5

Pellegrini 6,5

Malen 6

Ghilardi 6

Angelino 6

Vaz 7

Venturino ng

Arena 6

Gasperini 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Hermoso 7

Rensch 5,5

Cristante 6

El Aynaoui 5

Tsimikas 5,5

Pisilli 6

Pellegrini 6

Malen 6,5

Ghilardi 5,5

Angelino 6

Vaz 7,5

Venturino ng

Arena 6

Gasperini 6,5

IL TEMPO

Svilar 6

Mancini 6

Ndicka 6,5

Hermoso 7

Rensch 6

Cristante 6

El Aynaoui 5,5

Tsimikas 5,5

Pisilli 6

Pellegrini 6,5

Malen 6

Ghilardi 6,5

Angelino 6

Vaz 7

Venturino ng

Arena 6

Gasperini 6,5

IL ROMANISTA

Svilar 6

Mancini 6

Ndicka 6

Hermoso 7

Rensch 6

Cristante 6

El Aynaoui 5,5

Tsimikas 5,5

Pisilli 6

Pellegrini 6,5

Malen 6

Ghilardi 6

Angelino 6

Vaz 7

Venturino 6

Arena 6

Gasperini 6