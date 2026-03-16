I VOTI DEGLI ALTRI - Svilar "tanti alti e un basso grave", Koné "svampito". Rensch "un disastro totale", Gasperini "scelte infelici"

La Roma perde 2-1 il delicatissimo scontro diretto con il Como e scivola addirittura al sesto posto in classifica, a tre punti dalla quarta posizione occupata proprio dai lariani. Leggermente insufficiente Mile Svilar (5.64), il quale alterna grandi parate e imprecisioni in occasione dei gol: "La parata vera la sfodera su Nico Paz. Non convince granché sull'1-1 di Douvikas, ma si riscatta qualche minuto dopo sulla botta velenosa di Diao. Alti, tanti e un basso ma grave" (Il Messaggero). Bocciatura pesante per Manu Koné (4.92): "La sua prestazione risulta prevedibile fin dalle prime battute: perde un pallone facile nei pressi di Svilar, regalando la prima occasione. Impalpabile in mediana, impreciso perfino quando potrebbe mandare Elsha in porta. Svampito" (Il Romanista). prestazione da peggiore in campo per Devyne Rensch (4.57), che smentisce le aspettative dell'allenatore giallorosso: "Un disastro totale. Resta alto sul fuorigioco del pari, sbaglia l'intervento su Diao, viene fatto a fette da Rodriguez" (La Gazzetta dello Sport). Gian Piero Gasperini (5.07), difficile definire se le colpe siano più sue o della rosa a disposizione, decimata dagli infortuni e con giocatori che appaiono non pronti e senza energie: "Squadra irriconoscibile. E scelte che si rivelano infelici: l'esclusione di Pisilli, l'inserimento di Rensch e Ziolkowski, il cambio di Malen" (Il Corriere della Sera).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 5.64

Ghilardi 5.57

Mancini 5.50

Hermoso 4.92

Celik 4.92

Cristante 5.50

Koné 4.92

Wesley 5.28

Pellegrini 5.14

El Shaarawy 6.07

Malen 6.00

Rensch 4.57

Pisilli 5.57

Vaz 5.35

Tsimikas 4.92

Ziolkowski 5.21

Gasperini 5.07

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 5.5

Ghilardi 5

Mancini 5.5

Hermoso 5.5

Celik 5

Cristante 5.5

Koné 5

Wesley 5.5

Pellegrini 5

El Shaarawy 6

Malen 6

Rensch 4.5

Pisilli 5.5

Vaz 5.5

Tsimikas 5

Ziolkowski 5

Gasperini 5

IL MESSAGGERO

Svilar 5.5

Ghilardi 5

Mancini 5.5

Hermoso 4.5

Celik 4.5

Cristante 5

Koné 5

Wesley 5

Pellegrini 5

El Shaarawy 6

Malen 5.5

Rensch 4

Pisilli 5.5

Vaz 5

Tsimikas 5

Ziolkowski 5

Gasperini 4.5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Ghilardi 5.5

Mancini 5.5

Hermoso 5

Celik 5

Cristante 5.5

Koné 5

Wesley 5

Pellegrini 5

El Shaarawy 6

Malen 6

Rensch 4.5

Pisilli 5.5

Vaz 5

Tsimikas 5

Ziolkowski 5

Gasperini 5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 5.5

Ghilardi 5

Mancini 5.5

Hermoso 5

Celik 5

Cristante 5.5

Koné 5

Wesley 5

Pellegrini 5

El Shaarawy 6

Malen 6

Rensch 4

Pisilli 5.5

Vaz 5.5

Tsimikas 5

Ziolkowski 5

Gasperini 5

LA REPUBBLICA

Svilar 5

Ghilardi 6

Mancini 5.5

Hermoso 5

Celik 5.5

Cristante 6

Koné 5

Wesley 5

Pellegrini 5.5

El Shaarawy 6.5

Malen 6.5

Rensch 5

Pisilli 6

Vaz 5.5

Tsimikas 5.5

Ziolkowski 5.5

Gasperini 5

IL TEMPO

Svilar 6

Ghilardi 6

Mancini 5

Hermoso 4.5

Celik 5

Cristante 5.5

Koné 5

Wesley 5.5

Pellegrini 5

El Shaarawy 6

Malen 6

Rensch 5

Pisilli 5.5

Vaz 5.5

Tsimikas 5

Ziolkowski 5.5

Gasperini 5.5

IL ROMANISTA

Svilar 6

Ghilardi 6.5

Mancini 6

Hermoso 5

Celik 4.5

Cristante 5.5

Koné 4.5

Wesley 6

Pellegrini 5.5

El Shaarawy 6

Malen 6

Rensch 5

Pisilli 5.5

Vaz 5.5

Tsimikas 4

Ziolkowski 5.5

Gasperini 5.5