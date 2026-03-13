I VOTI DEGLI ALTRI - Svilar "Svelto come una lepre", Zaragoza "Non si vede". Pellegrini "C'è e lotta", Gasperini "Azzecca i cambi"

La Roma pareggia a Bologna in una partita caratterizzata da una grande intensità e da molti duelli. Dopo esser passata in svantaggio, grazie alla rete di Bernardeschi al 50', ed un primo tempo giocato senza creare particolari problemi alla squadra di Italiano (l'unica occasione è quella di Zaragoza) la Roma ha iniziato a spingere producendo diverse palle gol, soprattutto con Malen, che, però, è stato fondamentale, dopo la palla recuperata da Cristante nel servire Pellegrini, autore del pareggio giallorsso. Giusto l'1-1 tutto sommato, con il doppio confronto che sarà deciso all'Olimpico. Il più positivo tra i capitolini è Mile Svilar (6.85), decisivo, come al solito, pronto a chiudere la saracinesca in più occasioni, ma che rischio nell'ultima uscita su Vitik: "Svelto come una lepre nelle letture, stratosferico in quel volo plastico sul tiro a giro di Bernardeschi e nell'immolarsi con il corpo per fermare Pobega." (Il Corriere dello Sport). Bocciatura pesante per Bryan Zaragoza (4.92), entrato nella cronaca della partita per il solo tiro sbagliato nel primo tempo, quasi invisibile: "La palla che riceve da Malen dopo 20 minuti di nulla meritava un altro finale: da quella posizione almeno la porta va inquadrata. Per il resto non si vede: mai un dribbling o un'accelerazione. La sua partita dura un tempo." (Il Messaggero). Si Riscatta Lorenzo Pellegrini(6.78), dopo la brutta prestazione con il Genoa si fa trovare al momento giusto nel posto giusto: "Dentro nella mezz'ora conclusiva, trova il modo di farsi perdonare dell'erroraccio genovese firmando il preziosissimo pareggio e servendo a Malen l'assist del possibile 2-1. Ogni volta che sembra cadere irrimediabilmente, Lollo c'è. E lotta insieme a noi." (Il Romanista). Bene anche Gian Piero Gasperini (6.21), l'undici iniziale desta qualche dubbio, ma non sbaglia i cambi e rimette in carreggiata la Roma: "Strappa un pari in un momento delicato, tra assenze pesanti e giocatori scossi dagli ultimi risultati. La sua Roma ha il pregio di non mollare mai, anche se da punto di vista del gioco c'è da fare qualche riflessione, in entrambe le fasi, con la difesa che in particolare sembra avere dei pesanti blackout. Azzecca i cambi, aggiustando le pecche iniziali." (Il Tempo).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.85

Celik 5.00

Ndicka 6.50

Ghilardi 5.78

Wesley 6.00

El Aynaoui 5.28

Pisilli 6.14

Rensch 5.35

Cristante 6.50

Zaragoza 4.92

Malen 6.92

Vaz 6.07

Tsimikas 5.92

Pellegrini 6.78

Hermoso 6.07

Gasperini 6.21

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7

Celik 5.5

Ndicka 6.5

Ghilardi 6

Wesley 5.5

El Aynaoui 5.5

Pisilli 6

Rensch 5.5

Cristante 6

Zaragoza 4.5

Malen 7

Vaz 6

Tsimikas 6

Pellegrini 7

Hermoso 6

Gasperini 6

IL MESSAGGERO

Svilar 7

Celik 5

Ndicka 6

Ghilardi 6

Wesley 6

El Aynaoui 4.5

Pisilli 6

Rensch 5

Cristante 6.5

Zaragoza 4.5

Malen 6.5

Vaz 6

Tsimikas 6

Pellegrini 7

Hermoso 6

Gasperini 6

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7

Celik 5

Ndicka 6.5

Ghilardi 5.5

Wesley 6.5

El Aynaoui 6

Pisilli 6.5

Rensch 5

Cristante 6

Zaragoza 5

Malen 7.5

Vaz 6

Tsimikas 6

Pellegrini 7

Hermoso 6.5

Gasperini 6.5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7

Celik 4.5

Ndicka 6.5

Ghilardi 5.5

Wesley 6

El Aynaoui 5

Pisilli 6

Rensch 5.5

Cristante 7

Zaragoza 5

Malen 7.5

Vaz 6.5

Tsimikas 6

Pellegrini 6.5

Hermoso 6

Gasperini 6.5

LA REPUBBLICA

Svilar 7

Celik 5

Ndicka 6.5

Ghilardi 6

Wesley 5.5

El Aynaoui 5

Pisilli 6

Rensch 5

Cristante 6.5

Zaragoza 5

Malen 6.5

Vaz 6

Tsimikas 6

Pellegrini 7

Hermoso 6

Gasperini 6

IL TEMPO

Svilar 6.5

Celik 5

Ndicka 6.5

Ghilardi 5.5

Wesley 6

El Aynaoui 5.5

Pisilli 6

Rensch 5.5

Cristante 6.5

Zaragoza 5

Malen 6.5

Vaz 6

Tsimikas 5.5

Pellegrini 6.5

Hermoso 6

Gasperini 6

IL ROMANISTA

Svilar 6.5

Celik 5

Ndicka 7

Ghilardi 6

Wesley 6.5

El Aynaoui 5.5

Pisilli 6.5

Rensch 6

Cristante 7

Zaragoza 5.5

Malen 7

Vaz 6

Tsimikas 6

Pellegrini 6.5

Hermoso 6

Gasperini 6.5