I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini "capitano senza fascia", Vaz "hai capito il ragazzino". El Shaarawy "sbadato neopatentato", Gasperini "Zaragoza quinto: perché?"

Finisce 3-4, dopo l'1-1 dell'andata, il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Bologna. I giallorossi non si sono arresi mai, sempre in svantaggio, prima 0-1, poi 1-3, e alla fine non ce l'hanno fatta, per la terza volta, dopo il gol di Cambiaghi, a recuperare i rossoblù. Grandissima prestazioni di Lorenzo Pellegrini (7.35) che, in forma smagliante, lotta, fa gol, assist, e ripiega anche in difesa: "Entra a freddo ma non impiega molto a mettere l'impronta sul match: stampa una punizione da 30 metri sull'incrocio e pennella il corner che genera I1-1. Prende di nuovo la mira da fermo trovando il portiere, ma e su azione che pesca l'angolo giusto. Chiede palla, si abbassa per iniziare la manovra, va perfino a salvare in area propria per ben due volte. Capitano senza fascia". Buona anche la gara di Robino Vaz (6.57), commesso più di qualche errore tecnico, ma la voglia c'è tutta, il tempo anche: "Hai capito il ragazzino…Entra nella ripresa quando Gasperini prova a variare il gioco, cercando di alzare il pallone. Si procura il rigore del 2-3 che riapre i giochi, fa ammonire Lucumì e serve l'assist per il 3-3 di Pellegrini. Ok, sarà anche acerbo, ma per una sera gioca meglio di molti veterani" (Il Messaggero). Chi invece un po' più di esperienza ce l'ha, anche se non lo dimostra, è Stephan El Shaarawy (4.78), colpevole di aver commesso, in modo ingenuo, il fallo da rigore che ha portato il Bologna sull'1-2: "Come uno sbadato neopatentato tampona Zortea e regala il rigore. In attacco non si ricorda un suo sussulto" (Il Corriere della Sera). Qualche colpa, forse, ce l'ha anche Gian Piero Gasperini (5.50), anche se, indubbiamente, non è aiutato dagli infortuni, apparendo più volte indeciso su come determinare la partita, con i cambi, a gara in corso: "E vero, paga gli errori individuali e lui prova a recuperare con le due punte. Ma il bilancio inizia a essere negativo. Zaragoza quinto: perché?" (La gazzetta dello Sport)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 5.64

Mancini 5.35

Ndicka 4.92

Hermoso 5.50

Celik 5.92

Cristante 5.50

Koné 6.00

Wesley 5.57

Pisilli 6.57

El Shaarawy 4.78

Malen 6.64

Pellegrini 7.35

Vaz 6.57

El Aynaoui 5.33

Zaragoza 4.66

Gasperini 5.50

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 5.5

Ndicka 5

Hermoso 5.5

Celik 5.5

Cristante 5.5

Koné 6

Wesley 5.5

Pisilli 7

El Shaarawy 5

Malen 7

Pellegrini 7.5

Vaz 6.5

El Aynaoui s.v.

Zaragoza s.v.

Gasperini 5.5

IL MESSAGGERO

Svilar 5

Mancini 5

Ndicka 4.5

Hermoso 5.5

Celik 6.5

Cristante 6

Koné s.v.

Wesley 5

Pisilli 7

El Shaarawy 4

Malen 6

Pellegrini 7

Vaz 7

El Aynaoui 6

Zaragoza 5

Gasperini 5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5.5

Mancini 5.5

Ndicka 5

Hermoso 5

Celik 6

Cristante 5.5

Koné 6

Wesley 5.5

Pisilli 6.5

El Shaarawy 5

Malen 7

Pellegrini 7.5

Vaz 7

El Aynaoui s.v.

Zaragoza s.v.

Gasperini 6.5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 5.5

Mancini 5

Ndicka 5

Hermoso 5.5

Celik 6

Cristante 5

Koné 6

Wesley 6

Pisilli 7

El Shaarawy 4.5

Malen 6.5

Pellegrini 7.5

Vaz 6.5

El Aynaoui s.v

Zaragoza s.v

Gasperini 5

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Mancini 5

Ndicka 4.5

Hermoso 5.5

Celik 6

Cristante 5

Koné s.v.

Wesley 5

Pisilli 5.5

El Shaarawy 5

Malen 6.5

Pellegrini 7

Vaz 6.5

El Aynaoui 5

Zaragoza 5

Gasperini 5.5

IL TEMPO

Svilar 6

Mancini 5.5

Ndicka 5.5

Hermoso 6

Celik 6

Cristante 5.5

Koné 6

Wesley 5.5

Pisilli 6.5

El Shaarawy 5

Malen 7

Pellegrini 7.5

Vaz 6.5

El Aynaoui s.v.

Zaragoza s.v.

Gasperini 5.5

IL ROMANISTA

Svilar 5.5

Mancini 6

Ndicka 5

Hermoso 5.5

Celik 5.5

Cristante 6

Koné s.v.

Wesley 6.5

Pisilli 6.5

El Shaarawy 5

Malen 6.5

Pellegrini 7.5

Vaz 6

El Aynaoui 5

Zaragoza 4

Gasperini 5.5