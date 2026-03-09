I VOTI DEGLI ALTRI - Ndicka "segna ma si perde Vitinha", Pellegrini "ingenuità colossale". Malen "da solo contro tutti", Gasperini "punti che pesano"

La Roma rallenta ancora e, dopo il pareggio per 3-3 contro la Juventus, perde 2-1 in casa del Genoa di De Rossi in occasione della ventottesima giornata di Serie A. Ko difficile da digerire per i giallorossi, che vengono agganciati dal Como al quarto posto in classifica a quota 51 punti. Il più positivo tra i capitolini è Evan Ndicka (6.14), a segno per la terza partita consecutiva e primo difensore romanista a riuscirci nell’era dei tre punti: "Pronti e via si becca il giallo (salterà il Como), che in parte lo condiziona in una partita ruvida e di duelli individuali. Trova ancora una volta la rete, però nella sua area perde di vista Vitinha nell'azione decisiva" (Il Tempo). Bocciatura pesante per Lorenzo Pellegrini (4.50), reo di aver commesso il rigore che ha portato in vantaggio il Grifone: "Dovrebbe fare lui il Dybala e disegnare gioco, ma non ci riesce. Il peggio però è l'ingenuità colossale sul rigore. Lì cambia la partita" (La Gazzetta dello Sport). Si salva Donyell Malen (6.00), il quale strappa una sufficienza: "Da solo contro tutti. Nella ripresa al primo pallone giocabile va subito in rete, annullata per fuorigioco. Si tratta di un calciatore di categoria superiore che purtroppo la Roma, almeno a Marassi, fatica a innescare" (Il Messaggero). Male Gian Piero Gasperini (5.28): "Subisce la fisicità del Genoa, ponendo rimedio in parte nella ripresa. Le attenuanti delle assenze ci sono eccome, ma questi sono punti che pesano" (Il Romanista).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 5.85

Mancini 5.42

Ndicka 6.14

Celik 5.42

Rensch 5.64

Koné 5.35

Pisilli 5.85

Tsimikas 5.21

Venturino 5.07

Pellegrini 4.50

Malen 6.00

Cristante 5.50

El Aynaoui 5.85

Ghilardi 5.83

Ziolkowski ng

Vaz ng

Gasperini 5.28

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 5.5

Mancini 5.5

Ndicka 6.5

Celik 5

Rensch 5.5

Koné 5.5

Pisilli 5.5

Tsimikas 5.5

Venturino 5

Pellegrini 5

Malen 6

Cristante 5.5

El Aynaoui 6

Ghilardi 5.5

Ziolkowski ng

Vaz ng

Gasperini 5.5

IL MESSAGGERO

Svilar 5.5

Mancini 5.5

Ndicka 6

Celik 5.5

Rensch 5

Koné 5

Pisilli 6

Tsimikas 5.5

Venturino 5

Pellegrini 4.5

Malen 6

Cristante 5.5

El Aynaoui 6

Ghilardi ng

Ziolkowski ng

Vaz ng

Gasperini 5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 5

Ndicka 5.5

Celik 5.5

Rensch 5.5

Koné 5.5

Pisilli 5.5

Tsimikas 5.5

Venturino 5

Pellegrini 4.5

Malen 6

Cristante 6

El Aynaoui 5.5

Ghilardi 6

Ziolkowski ng

Vaz ng

Gasperini 5.5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Mancini 5.5

Ndicka 6.5

Celik 5

Rensch 6

Koné 5.5

Pisilli 5.5

Tsimikas 4.5

Venturino 5

Pellegrini 4

Malen 6

Cristante 5.5

El Aynaoui 5.5

Ghilardi 6

Ziolkowski ng

Vaz ng

Gasperini 5

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Mancini 6

Ndicka 6.5

Celik 6

Rensch 6

Koné 5.5

Pisilli 6

Tsimikas 5.5

Venturino 5

Pellegrini 4.5

Malen 6

Cristante 5.5

El Aynaoui 6

Ghilardi 6

Ziolkowski ng

Vaz ng

Gasperini 5.5

IL TEMPO

Svilar 6

Mancini 5

Ndicka 6

Celik 5.5

Rensch 5.5

Koné 5

Pisilli 6

Tsimikas 5

Venturino 5

Pellegrini 4.5

Malen 6

Cristante 5.5

El Aynaoui 6

Ghilardi 6

Ziolkowski ng

Vaz ng

Gasperini 5

IL ROMANISTA

Svilar 6

Mancini 5.5

Ndicka 6

Celik 5.5

Rensch 6

Koné 5.5

Pisilli 6.5

Tsimikas 5

Venturino 5.5

Pellegrini 4.5

Malen 6

Cristante 5

El Aynaoui 6

Ghilardi 5.5

Ziolkowski ng

Vaz ng

Gasperini 5.5