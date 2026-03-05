Hermoso out anche contro il Genoa

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Hermoso alza bandiera bianca. Niente da fare per il difensore spagnolo, che sperava di tornare in gruppo nel corso di questa settimana ed essere disponibile per la gara con il Genoa. Il dolore all'ileopsoas è tutt'altro che sparito e costringerà l'ex Atletico Madrid all'ennesimo forfait. Anche ieri, infatti, Hermoso si è allenato a parte e dovrà attendere la prossima settimana per riprendere a lavorare con i compagni. I settanta minuti di Udine restano gli unici collezionati dallo spagnolo negli ultimi quarantasei giorni. I primi mesi del 2026 non sono stati particolarmente fortunati per il numero ventidue giallorosso, a cominciare dal viaggio in Francia per trattare la pubalgia. Problema che comunque non gli ha impedito di essere a disposizione di Gasperini. La lesione di secondo grado all'ileopsoas a Torino, invece, lo ha costretto al primo stop. L'infortunio, che inizialmente appariva più grave, è stato superato nel giro di due settimane. Il peggio sembrava alle spalle, ma una contusione al collo del piede gli ha impedito di scendere in campo a Napoli. Il ritorno sembrava alle porte con la Cremonese, con Gasperini che aveva deciso di mandarlo in campo dal primo minuto. La riacutizzazione del dolore all'ileopsoas, però, lo ha messo fuori dai giochi proprio nel riscaldamento prima del fischio d'inizio. E anche il big match con la Juventus si è aggiunto alla lista delle gare saltate. Gasp lo aspetta la prossima settimana, in una fase della stagione in cui c'è bisogno di tutti.