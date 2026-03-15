Hermoso dal 1', Koné recupera. Vaz spera

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - La posta in palio è troppo alta. E Koné vuole spingere la Roma verso la Champions. II centrocampista francese ha smaltito l'affaticamento alla coscia che l'ha fermato prima della sfida col Bologna e sarà a disposizione a Como. Il numero diciassette giallorosso dovrebbe essere in campo dal primo minuto in coppia con Pisilli. Gasperini ritrova Mancini che, con l'assenza dello squalificato N'Dicka, potrebbe tornare al centro della difesa. Anche Hermoso, rientrato in Europa League, viaggia verso una maglia da titolare, con Ghilardi che dovrebbe completare il terzetto difensivo. A quel punto, Gasp riporterebbe Celik - favorito su Rensch - sulla fascia destra, con Wesley inamovibile sul lato opposto. Spazio a Cristante sulla trequarti, mentre oggi dovrebbe essere Pellegrini il compagno di reparto di Malen. Il numero sette giallorosso è avanti nel ballottaggio con Venturino e Zaragoza. Spera anche Vaz, che dopo il buon ingresso a Bologna resta un'idea per il tecnico qualora volesse giocare da subito con due punte centrali.