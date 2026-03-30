Gli ostacoli ai nuovi stadi: Roma, rebus Commissario. Lazio, nodo Beni Culturali

Da una parte del Tevere, la giallorossa, il rischio che svanisca l'opzione veloce del Commissario per lo stadio di Pietralata. Dall'altra, la biancoceleste, il timore che si debba ricominciare daccapo ricalibrando il progetto sul Flaminio. [...] Riguarda l'impianto della Roma sul quale, in Campidoglio, è appena stato rinnovato l'interesse pubblico con l'auspicio di far rientrare lo stadio nella procedura fast agevolata dal Commissario degli stadi di Euro 2032. Per altro col possibile turbo amministrativo legato all'investitura di un sub-commissario, forse addirittura il sindaco Roberto

Gualtieri. È che lì a Pietralata, durante i carotaggi archeologici, sono spuntati campioni avvelenati dall'arsenico che, sì, potrebbero anche essere ricondotti alla natura stessa del suolo e che comunque, in assoluto, non rappresentano un problema insormontabile. Ma che necessitano di ulteriori analisi. Così come gli idrocarburi pesanti, emersi durante gli stessi scavi, che potrebbero invece avere origine antropica, ovvero banali sversamenti da zozzone seriale in un'area abbandonata. E quella a Pietralata lo era, almeno finché la Roma non si è interessata a lei. Già a dicembre il club si è mosso per segnalare le presenze sgradite nel terreno e, va detto, sta portando avanti i propri sondaggi con grande precisione. L'Arpa, una volta tirata in ballo, dovrà però effettuare i suoi in contraddittorio attraverso una procedura che prende due mesi. Pronta a partire, vero, ma solo quando gli archeologi avranno finito di scavare, un mesetto o giù di lì. Il che, quindi, finisce per allungare i tempi quel tanto che basta per sfilare lo Stadio della Roma dal dossier Euro 2032: cioè, niente iter velocizzato dal Commissario Massimo Sessa, e via a quello ordinario in Conferenza dei servizi. Che non spaventa la Roma, ma che qualche trappola in più può presentarla. Il coefficiente di giallo è alto pure sul fronte Lazio Flaminio. Ed è legato a quello che manca nel plico del progetto presentato dal patron Claudio Lotito. [...]

(corsera)