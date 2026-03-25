Gli azzurri di Roma a caccia del Mondiale

C'è chi un Mondiale l'ha addirittura vinto, vedi Bruno Conti, Perrotta, Totti, Peruzzi e Oddo e c'è chi ha fatto parte delle spedizioni fallimentari, e che ha conosciuto l'onta dell'eliminazione nel playoff. C'è chi, come De Rossi, ha vissuto entrambe le espe-rienze. Storie romane legate all'azzurro, che ha lasciato negli anni, in alcuni protagonisti di Roma e Lazio, dei ricordi sbiaditi.

L'Italia di Gattuso ci riprova, con una piccola colonia solo di giallorossi. E chissà se questa sarà la volta buona. Con Zaccagni, i romani potevano essere quattro in questa spedizione (contro Irlanda del Nord e forse con una tra Galles e Bosnia), cinque con Maldini, che in questi ultimi anni, spesso e volentieri, ha fatto parte del clan azzurro. Ma per infortunio Mattia e, per scelta di Gattuso, Daniel, i rappresentati di Roma, sul palcoscenico del mondo a inseguire l'imbarco per l'America, sono solo tre, e tutti giallorossi, Cristante, Mancini e Pisilli, in rigoroso ordine alfabetico. In questi anni, laziali e romanisti, hanno fatto parte della Nazionale, sempre in gruppi, se non consistenti, quanto meno significativi, ma sono stati, guardando il lato buono della faccenda, sfortunati, lasciando per strada un sogno chiamato Mondiale. In qualche modo anche loro, protagonisti dell'Italia ma nella fase più deprimente della sua storia. [...]

Cristante e Mancini, che già hanno dato da questo punti di vista, ci riprovano anche stavolta, al loro fianco il talentino Pisilli, che non vede l'ora di dare una mano per invertire la rotta. «È una grande emozione - ha detto a RaiSport- e un motivo di orgoglio per me tornare in Nazionale. Dobbiamo trovare l'equilibrio mentale e avere la serenità di chi sa che con il cento per cento dell'impegno si può raggiungere l'obiettivo, ma anche con la consapevolezza di chi sa che si sta giocando qualcosa di importante. Cosa mi ha dato Gasperini? Con lui si fatica, ma serve per giocare meglio: credo di aver migliorato tanti aspetti come l'aggressività, il duello. Perché credere nell'Italia? Siamo un gruppo molto forte. I mondiali li ho solo visti in tv». Beh, ultimamente, anche noi.

(Il Messaggero)