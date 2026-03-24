Giovani da Champions, Vaz nato per stupire: segna, inventa e rilancia la Roma

Il talento è un bagliore improvviso, istintivo. E lui, Robinio Vaz, aveva dimostrato già al Marsiglia di poterlo tenere a lungo acceso. Il baby talento che ha rianimato il sogno Champions della Roma col primo acuto in Serie A contro il Lecce, è l'ultima sorpresa di questa stagione elettrica vissuta alla costante ricerca del gol. Laddove hanno fallito Dovbyk e Ferguson è stato Donyell Malen a rimettere la squadra in carreggiata. E ora, accanto al bomber olandese, c'è anche qualcun altro che può prendersi la scena in area di rigore. E quel qualcuno è proprio lui: il 19enne francese in cui molti vedono già il futuro Victor Osimhen per caratteristiche e fiuto del gol, anche se l'idolo del gioiellino romanista è Zinedine Zidane. In un calcio internazionale in cui le big setacciano il mercato a caccia del giovane talento,

facendo lievitare inevitabilmente i prezzi, il ds Ricky Massara ha visto bene. Pagato 20 milioni, un investimento importante ma giustificato, la Roma si è assicurata un 2007 di talento vero, centravanti del futuro che però lascia il segno pure nel presente. Strappato al Bayer Leverkusen e a mezza Premier, in 240' in giallorosso Robinio ha rimesso in piedi la gara di ritorno degli ottavi di EL col Bologna e in campionato ha deciso una gara incerta e fondamentale come quella col Lecce, con la squadra fin lì a secco di vittorie da un mese. L'energia e la forza dell'attaccante costituiscono una bella certezza: lo si è visto pure quando l'ex OM ha tenuto testa a difensori di valore come appunto Lucumi o Tiago Gabriel del Lecce. Con la sfrontatezza di chi a 19 anni non ha paura e sa impattare bene i match che gioca per ora solo nella ripresa. Anche in Francia, in soli 373' in Ligue 1, aveva realizzato 4 gol e 2 assist con medie ogni 90' eccellenti. Normale aspettarsi che nelle prossime settimane Vaz aggiunga minuti su minuti: il treno Champions non aspetta nessuno e anche lui, ultimo arrivato ma con le idee chiare sottoporta, vuol salirci a tutti i costi.

(gasport)