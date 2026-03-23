Gioia Angelino, fine dell'incubo: «Non vedevo l'ora di giocare»

Quasi sei mesi dopo, Angelino è tornato a riassaporare il prato dello stadio Olimpico. L'ultima presenza in Serie A era stata quella del 28 settembre contro il Verona, poi tanti problemi a livello fisico che lo hanno tenuto fuori praticamente per tutta la stagione. (...) Appena si è tolto la pettorina gli oltre 60mila presenti hanno iniziato ad applaudirlo poi l'ovazione da parte di tutti al momento dell'ingresso in campo al 74'. Applausi anche dai giocatori in campo e in panchina. Lo spagnolo ha poi ringraziato tutti sui social: «Quanto avevo voglia di giocare di nuovo in casa! Grazie». (...) Ora può essere un'arma in più per Gasperini negli ultimi due mesi utili per raggiungere la Champions League.

(Il Messaggero)