Già oltre 50mila tifosi con il Bologna

Mentre l'Olimpico si riempie per Roma-Bologna, il ritorno degli ottavi di Europa League, per il match d'andata cresce l'allerta relativa all'ordine pubblico: la trasferta del 12 è infatti vietata ai tifosi giallorossi dopo lo stop del Viminale, anche se il timore che gli ultras raggiungano comunque la città emiliana esiste ed è oggetto di diverse valutazioni. Per il match dell'Olimpico, intanto, continua a crescere il numero di biglietti venduti: il conteggio è già oltre quota 50 mila. (...) La Roma è sesta al mondo per numero totale di spettatori nella stagione 2025/26. Sommando campionato e coppe, sono stati 1.119.339 i tifosi presenti sugli spalti dell'Olimpico. Un muro umano. Davanti ci sono soltanto big europee: il Borussia Dortmund, l'Inter e il Real Madrid sul podio, poi Bayern e Benfica. Subito dopo, la Roma. (...)

(corsport)