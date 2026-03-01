Ghini: "Sogno di tornare in Champions, la proprietà deve ascoltare Gasperini"

LA REPUBBLICA - Non solo il sogno di «battere la Juventus e rivedere la Roma in Champions». Ma soprattutto quello - «molto più importante» - di poterla tifare in un mondo «senza conflitti, contro una squadra palestinese, in una Gaza dove regna la pace». (...) Per Massimo Ghini il richiamo dei colori giallorossi è irresistibile.

Ghini, la vedremo allo stadio?

«Seguirò la partita in tv. (...) Ma casa mia sarà come una curva Sud in miniatura. Sono tornato apposta».

Quanto è importante questa sfida?

«Vincere sarebbe una vera svolta. La Roma deve tornare in Champions».

Che idea si è fatto di Gasperini?

«La proprietà deve fare quello che lui chiede».

I tifosi, all'inizio, non lo volevano.

«Amo la schizofrenia dei romanisti. Quando stava per essere annunciato, sembrava la calata degli Unni. Ora è intoccabile».

A Gasperini e Ranieri potrebbe aggiungersi presto Totti.

«Francesco è un amico. Il suo ritorno nella dirigenza sarebbe ideale. Anche lui, come Ranieri. aiuterebbe Gasperini a gestire un ambiente difficile».

(...)

Quali saranno i protagonisti stasera?

«Credo molto in Malen, un genio che fa reparto da solo. (...) Prima del suo arrivo, giocavamo in dieci».

Come bisogna gestire Dybala?

«Se potesse giocare, lo farei entrare anche pochi minuti. Paulo è come una porcellana di Capodimonte: bellissimo ma delicatissimo. Se giocasse, la Juve avrebbe paura».

Ci sarà Pellegrini.

«Lorenzo è un vero romanista, ma in questi anni ha subito un contraccolpo psicologico».

(...)

Come ha vissuto la sua infanzia da romanista?

«Giocavo a pallone con Di Bartolomei e Conti. Una storia emozionante».

(...)