Ghilardi: "Champions? Sappiamo cosa fare. Adesso resettiamo, così ci rialzeremo"

Adesso ci sarà da reagire, perché giovedì arriva il Bologna e la Roma punta ai quarti di finale di Europa League. Tornerà Ndicka, che ieri era squalificato, e Daniele Ghilardi si contenderà una maglia da titolare con Mario Hermoso. «Le cose ultimamente non ci stanno andando molto bene - dice il difensore giallorosso -. Però abbiamo in testa ancora i nostri obiettivi: l'Europa League e arrivare in Champions, sappiamo cosa fare. Dobbiamo resettare dopo questa brutta sconfitta e continuare a dare il massimo. Sono sicuro che ci rialzeremo». [...]

Infine il suo percorso: «Mi sento bene, sono tranquillo, All'inizio non trovavo spazio, ma sapevo di non partire titolare. Ho aspettato il mio momento e ora cerco di dare il massimo».

(gasport)