Gestione Soulè. Fa terapie e punta il Como

Terapie, riposo, massaggi ed esercizi in palestra. Da circa tre settimane Matias Soulé si è messo al lavoro per cercare di combattere una volta per tutte - senza la distrazione del pallone, da sempre il suo migliore amico - la maledetta pubalgia. [...]

Dopo lo spezzone di Napoli, il 15 febbraio, i medici gli hanno però consigliato di allontanarsi dal gruppo, che ovviamente procede con sedute fatte di tattica, tecnica e intensità. Mati si è dovuto affidare alle cure del fisioterapisti del club e del suo osteopata personale. [...]

D'ora in avanti, con il ritorno del triplo impegno settimanale, il bisogno di Soulé tornerà a farsi sentire. Il plano di recupero prevede il ritorno in gruppo lunedi per puntare con decisione verso Como, dove il 15 marzo la Roma giocherà l'ennesimo scontro ad alta quota.

(corsport)