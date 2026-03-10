Genoa-Roma: Malinovskyi più punibile che no

Genoa-Roma diventa un caso. Quasi Internazionale. Perché il tocco di mano di Malinovskyi, sul tiro di Koné, ha portato a diversi confronti, non solo all'interno

del mondo arbitrale Italiano, ma anche in ambito extra europeo. E che fosse un caso da approfondire, lo dimostra il fatto che Gianluca Rocchi lo ha inserito nel videoquiz proposti agli arbitri ieri. II pallone calciato da Koné tocca prima la coscia sinistra, la pancia e quindi finisca sui braccio destro di Malinovskyi. L'arbitro Colombo non fischia, il VAR Mazzoleni si limita ad un silent-check, la Roma protesta, prima in campo, pol fuori. Oggi a Open VAR, Il programma di DAZN, uno dei vice di

Rocchi, Tommasi, spiegherà il punto di vista della Commissione. Una zona grigia, con un alto grado di punibilità però, soprattutto sulla base delle interpretazioni

date quando c'è una deviazione con altra parte del corpo. Neanche se la deviazione è doppia. Una norma che sarà cambiata. Insomma, braccio destro in opposizione più punibile che no, questa la sintesi di un episodio non definito. Fra l'altro, ce n'è un altro che ha fatto infuriare i giallorossi, l'abbraccio di Ellertsson su N'Dicka. Non rientrerà nel fotogrammi di Open VAR, ma è un rigore da dare in campo, non con il VAR.

