GENOA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Dubbi su Ghilardi e Cristante, confermata la coppia Pisilli-Kone

Alle 18:00 la Roma scenderà in campo allo Stadio Luigi Ferraris per 28a giornata di Serie A, una sfida importante, come tutte quelle che ci attendono da qui alla fine, per la corsa alla Champions League. I giallorossi, infatti, sono chiamati a vincere dopo la vittoria roboante della Juventus (4-0 contro il Pisa), adesso a -1 e l'aggancio del Como, che, seppur soffrendo, ha vinto 2-1 contro il Cagliari). Gian Piero Gasperini pensa anche al cambio di modulo, con il 3-4-1-2 che potrebbe essere preferito al classico 3-4-2-1. La difesa a tre davanti a Svilar dovrebbe essere composta da Ghilardi, Ndicka e Mancini, ma occhio a Celik, che potrebbe essere arretrato proprio ai danni del difensore appena riscattato dal Verona. In mediana quasi tutti i quotidiani (eccetto Tuttosport) concordano sulla coppia Koné-Pisilli con Rensch e uno tra Celik e Tsimikas (se il turco dovesse trovare spazio come braccetto) sulle fasce. Ballottaggio anche davanti, Malen, l'unico ad essere sicuro della maglia da titolare, potrebbe essere affiancato da due tra Cristante, Pellegrini e Venturino: Nel caso in cui Bryan dovesse prevalere su uno dei due Lorenzi, come scrivono il Corriere dello Sport ed Il Tempo, Gasp potrebbe puntare su un attacco a due supportato proprio dal capitano della Roma.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: (3-4-2-1) Svilar; Ghilardi, Ndicka, Mancini; Rensch, Koné, Pisilli, Celik; Venturino, Pellegrini; Malen.

CORRIERE DELLO SPORT: (3-4-1-2) Svilar; Ghilardi, Ndicka, Mancini; Rensch, Pisilli, Koné, Celik; Cristante; Malen, Pellegrini.

TUTTOSPORT: (3-4-2-1) Svilar; Ghilardi, Ndicka, Mancini; Rensch, Koné, Cristante, Celik; Pisilli, Pellegrini; Malen.

IL MESSAGGERO: (3-4-2-1) Svilar; Celik, Ndicka, Mancini; Tsimikas, Koné, Pisilli, Rensch; Pellegrini, Venturino; Malen.

CORRIERE DELLA SERA: (3-4-2-1) Svilar; Celik, Ndicka, Mancini; Tsimikas, Koné, Pisilli, Rensch; Cristante, Venturino; Malen.

IL TEMPO: (3-4-1-2) Svilar; Ghilardi, Ndicka, Mancini; Rensch, Koné, Pisilli, Celik; Cristante; Malen, Venturino.

IL ROMANISTA: (3-4-2-1) Svilar; Ghilardi, Ndicka, Mancini; Tsimikas, Koné, Pisilli, Celik; Pellegrini, Venturino; Malen.