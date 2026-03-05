Genoa, Norton-Cuffy tenta il recupero ma lavora a parte. De Rossi pensa alle alternative

IL ROMANISTA (L. FENQUELLI) - Il ko col Napoli condizionato dall’arbitro, il pari senza gol contro la Cremonese, poi tre punti col Torino e la sconfitta con l’Inter e ora la sfida alla Roma. Nella terza gara contro una big delle ultime cinque il Genoa di De Rossi ha bisogno di fare punti per allontanare una zona retrocessione ancora vicina. Ieri i rossoblù si sono allenati in mattinata lavorando sia sulla parte tecnica, sia su quella tattica, con l’ottica di preparare le contromosse per affrontare gli uomini di Gasperini. Solo terapie per Baldanzi che, come è noto già da un paio di giorni, non potrà prendere parte alla gara contro la squadra che ne detiene il cartellino. DDR sta studiando le alternative sia a livello di modulo sia sul piano di chi possa sostituire l’ex Empoli: il primo candidato, sia in caso di 3-4-2-1 sia di 3-4-1-2, è Messias, ma non è da escludere l’opzione 3-5-2 con Vitinha o Ekuban da seconda punta vicino a Colombo e un centrocampista in più. Dalle sedute di allenamento di questi giorni De Rossi dovrà sciogliere un altro dubbio, quello del giocatore da schierare titolare sulla fascia destra. La prima maglia in quella posizione è di Norton-Cuffy, ma l’inglese ha lavorato a parte anche ieri e sta provando a recuperare dopo che un risentimento muscolare accusato contro il Torino che gli è costato l’assenza a San Siro con l’Inter.(...)