Gasperini, un silenzio che fa rumore: alta tensione con Ranieri e Massara

LEGGO (F. BALZANI) - Certi silenzi fanno rumore più di mille parole. Quello di Gasperini, dopo la vittoria contro il Lecce, ha acuito una tensione che ormai a Trigoria conoscono anche le sagome di allenamento. Ad alimentare i dissapori sono stati i confronti accessi della scorsa settimana e le parole di Massara prima della gara di domenica. Il ds ha ribadito che nonostante gli infortuni, il tecnico aveva alternative per far bene. In qualche modo puntando quindi il dito sul suo operato. Parole che hanno mandato su tutte le furie Gasperini che a fine partita avrebbe invitato proprio Massara a parlare davanti ai microfoni. Un rapporto in realtà sempre in bilico quello tra allenatore e direttore sportivo a causa della divergenza di vedute sul mercato. Ma non solo. Perché sul tavolo dei dissapori sono emerse anche le questioni relative al recupero degli infortunati, ai rinnovi in bilico e ai rapporti con parte della squadra. E in questo contesto Gasp si aspettava maggiore copertura da parte di Ranieri, l'uomo che lo aveva scelto in estate per rilanciare un progetto che a maggio rischia di naufragare. Gasperini, infatti, starebbe maturando l'idea di lasciare la Roma in estate. Una situazione bollente raffreddata in parte dalla sosta e dalla rete di Vaz. Il 18enne domenica ha guidato un attacco baby mai visto prima. Un altro segnale di Gasperini alla dirigenza. E i tifosi? La spaccatura c'è, ma quasi tutti convergono su un aspetto: "Dopo Mourinho e De Rossi, ora Gasp. Non può essere sempre colpa dell'allenatore". Difficile dargli torto.