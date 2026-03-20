Gasperini stavolta accusa il colpo "Visto il meglio e il peggio di noi"

La notte è buia per Gasperini. La competizione che due anni fa lo aveva portato sul tetto d'Europa ieri sera gli regala una cocente eliminazione. Sono cinque le gare di fila senza vittorie e la difesa continua a scricchiolare. Per la prima volta in stagione sono quattro i gol subiti e alcuni svarioni hanno pesato: "È stata una gara avvincente e ne usciamo con rammarico. Abbiamo visto il meglio e il peggio. I meglio quasi in tutto il match, il peggio nei gol che abbiamo preso.

Abbiamo fatto delle belle cose contro una squadra forte, un peccato aver fatto questi errori. I fischi? Sono dettati dalla delusione di essere usciti non per la prestazione dei giocatori. La partita è stata condizionata da queste disattenzioni anomale e grossolane. Per il resto la squadra ha fatto bene. Siamo stati straordinari per certi aspetti ma il risultato determina tutto. In questa partita siamo stati superiori all'avversario in tanti aspetti ma l'abbiamo buttata via e sono stati bravi ad approfittarne". Gli errori sono stati determinanti, ma il tecnico non vuole parlare di stagione finita: "I risultati dicono che abbiamo frenato, ma ci sono state le gare con Napoli e Juve oltre a quella di questa sera dove abbiamo giocato bene. C'è stato qualche episodio non felice. La Roma può puntare ancora alla Champions? Deve assolutamente riportare l'attenzione sul campionato, ci sono ancora 9 partite". Domenica c'è il Lecce e l'obiettivo è rialzarsi subito. Ancora una volta le poche pedine a disposizione di Gasperini hanno inciso. L'emergenza continua e si è fermato anche Koné per un problema al flessore. Oggi gli esami strumentali. (...) L'unica buona notizia è che ci sarà la pausa nella quale avrebbe dovuto partecipare alla mini-tournée con la Francia per sfida il Brasile di Wesley e la Colombia. "Nei supplementari c'era tanta fatica, soprattutto in difesa. Loro hanno messo tre attaccanti freschi. Non era facile", ha detto il tecnico che ha poi aggiunto: "Se ti mancano 4/5 giocatori nello stesso reparto è evidente che soffri. Nonostante questo, abbiamo trovato un Malen straordinario rispetto al girone d'andata, ma lì avevamo più soluzioni. In questo momento, anche pensando al Como, non ho molto da recriminare ai miei calciatori. Hanno fatto una prestazione di livello. Il problema dell'attacco ce lo trasciniamo da inizio anno. C'è sempre la speranza di tare qualcosa in fase offensiva ma poi per un motivo o per un altro non si è mai riusciti". A proposito di attacco: tra le note positive c'è sicuramente il baby Robinio Vaz (...): "E un ragazzo giovanissimo e che ha bisogno di crescere. Poi ci sono mancati giocatori dal peso notevole". Domenica, però, ci saranno sempre gli stessi. Anche per Soulé il recupero è rimandato a dopo la sosta.

(Il Messaggero)