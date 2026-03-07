Gasperini perde Dybala. Operato al menisco, rischia due mesi di stop

Che cosa resta di questo ennesimo infortunio di Paulo Dybala — rottura longitudinale completa del menisco esterno del ginocchio sinistro, ritorno in campo se tutto fila liscio a fine aprile — lo si capirà a fine stagione. E non solo perché l'argentino rischia di sporcare l'ultimo capitolo della sua storia romanista, ma perché più di qualcosa sull'aspetto medico, in questa faccenda, non ha funzionato.

Il risultato, a tirare le somme, è che la Roma perde una freccia importante nella fase decisiva della stagione, tra corsa Champions ed Europa League. E poteva essere evitato, si sono persi per strada almeno 40 giorni di tempo. E sì perché Dybala si infortuna contro il Milan il 25 gennaio. Quattro giorni dopo, regolarmente convocato per la trasferta europea ad Atene, zoppica vistosamente. Qualcosa non va, si naviga a vista, si parla di infiammazione. Tanto che Gasperini spera di averlo per la trasferta di Napoli del 15 febbraio. Macché. La settimana successiva a Trigoria piomba il chirurgo di fiducia dei Friedkin, ovvero il dottor Ahlbäumer di Saint Moritz, e il chirurgo finlandese Lempainen, lo stesso che operò un anno fa Pellegrini. Il caso Dybala viene esaminato, non c'è sintonia tra i due esperti e lo staff medico giallorosso sulla strada da seguire: da una parte l'artroscopia, dall'altra la terapia conservativa. Si opta per la seconda ed è un errore fatale. Perché non produce gli effetti sperati, il dolore al ginocchio non sparisce. Due giorni fa la decisione di intervenire in artroscopia. [...]

Dybala non era un malato immaginario, passi la battuta. «Ci vorranno 45 giorni di percorso riabilitativo, poi sarà la Roma a seguire il percorso successivo per il ritorno in campo», ha dichiarato il professor Mariani che ha eseguito l'artroscopia. Traduzione: nella migliore delle ipotesi, Dybala tornerà a fine aprile. [...]

E stavolta davvero poteva essere evitato: si fosse intervenuti a inizio a febbraio, oggi Dybala sarebbe già prossimo al rientro in campo. E invece a quelle assenze si sommeranno le prossime. Un corto circuito che complica i piani di Gasperini e che certo non ha messo di buonumore Dybala. Paulo sa già che a fine stagione la sua strada e quella della Roma si divideranno. Aveva in testa un altro finale, da protagonista vicino a Malen, con cui aveva trovato una sintonia come con nessun altro attaccante avuto vicino in giallorosso. Chissà se avrà ancora tempo per goderselo. E per lasciare il segno.

(corsera)