Gasperini: «L'applauso dei genoani alla prima contro è tra le più grandi gioie della mia carriera»

IL SECOLO XIX - Se Daniele De Rossi ha scritto un bel pezzo di storia della Roma, soprattutto da calciatore, e ora guida il Genoa, Gian Piero Gasperini è uno dei tecnici più vincenti della lunga, gloriosa e spesso travagliata epopea rossoblù. Da dieci anni l'allenatore di Grugliasco sfida il Grifone da avversario, prima con l'Atalanta e da questa stagione con la Roma, ma non ha mai dimenticato la squadra con cui per la prima volta si è imposto in Serie A, arrivando anche per ben due volte a qualificarsi per le coppe europee, con il suo calcio rivoluzionario e appassionante.

A cosa penserà quando domenica uscirà dal tunnel che dagli spogliatoi fa sbucare sul prato del Ferraris?

«A quell'applauso che i tifosi genoani mi riservarono quando tornai qui per la prima volta da avversario. In quel momento ero l'allenatore del Palermo, quell'applauso mi emozionò e mi commosse. Lo metto tra le più grandi soddisfazioni della mia carriera. Al Genoa ho vissuto otto anni belli e intensi, a quel club e quei tifosi sono rimasto molto legato. Ora sono alla guida della Roma, ogni volta che torno l'emozione si rinnova».

[...]

A fine dicembre vinse la Roma senza discussioni ma da allora entrambe le squadre sono cresciute e migliorate, anche grazie al mercato.

«È vero, sono due squadre in salute, sono cresciute e stanno lottando ognuna per i propri obiettivi con l'ambizione di potercela fare. Se lo meriterebbero entrambe. E so che la gara di domenica sarà molto dura, perché il Genoa sta bene, gioca un calcio di qualità e conosco la pressione che quello stadio può mettere sugli avversari».

[...]

De Rossi non avrà Baldanzi, che si è di nuovo fermato per problemi muscolari.

«Questo mi spiace perchè nelle ultime partite stava dimostrando tutto il suo valore. Ha avuto un lungo periodo in cui non ha avuto problemi fisici, poi tra dicembre e gennaio è incappato nell'influenza e in un infortunio muscolare che lo hanno frenato».

Da gennaio ha a disposizione Venturino, un giovane nato e cresciuto nel settore giovanile del Genoa a cui ha già dato spazio e fiducia. Che idea se ne è fatto?

«È un ragazzo che ha delle qualità importanti, ci torneranno molto utili. Ha già avuto spazio, se lo è meritato e deve continuare cosi».

Champions e salvezza, riusciranno Roma e Genoa a conquistarle?

«Il campionato è ancora lungo e gli obiettivi non sono facili, c'è tanta concorrenza. Ma sono convinto che entrambe abbiano le qualità per riuscire a raggiungerli. E per me sarebbe una doppia gioia».