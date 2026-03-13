Gasperini già avanti: «Il pareggio è giusto. A Roma ci sarà una partita diversa»

Tutto rimandato a giovedì, quando l'Olimpico potrà avere un peso specifico importante. Ne è certo Gian Piero Gasperini, che ieri lo ha detto senza mezzi termini, aggiungendoci anche un pizzico di polemica. «Abbiamo giocato in un ambiente difficile, dove ogni situazione è stata amplificata dal pubblico - dice l'allenatore della Roma -. Questo comportamento non sarà possibile nel nostro stadio, dove certe cose saranno di certo più equilibrate. Al ritorno sarà difficile che passi tutto ciò che è passato qui a Bologna».

E allora la Roma torna a casa con un pari che la tiene in vita e le permette di preparare serenamente la sfida di Como di domenica. «Come a Genova è stata una partita molto fisica - dice ancora Gasperini - Si è giocato sempre sulle palle lunghe e non sempre siamo andati bene sulle seconde palle. Che oramai sono determinanti, con queste pressioni alte che fanno tante squadre si è costretti a giocare la palla lunga. E o hai un livello tecnico importante o sei costretto a giocare a calcio-rugby. E lì per costruire azioni da gol sono importanti proprio le seconde palle. Devi avere giocatori fisicamente strutturati, la costruzione del gioco è più difficile. Probabilmente con altri climi e altre temperature si comincerà a giocare un calcio più palleggiato. Di certo sia Roma sia Bologna al ritorno possono offrire una partita diversa». [...]

«Pellegrini? Lasciamolo stare, non si può parlare sempre di lui. A volte gioca bene e altre male, come tutti». Quindi un pensiero sugli infortunati («Su Soulé è difficile fare previsioni, ma penso di riaverlo dopo la sosta. Koné invece ha avuto un fastidio e abbiamo preferito così, visto la gara di Como e il ritorno con il Bologna») e la chiusura su El Aynaoui: «Non è lo stesso di pri-ma: la Coppa d'Africa fa spesso di questi guai, ma giocando si riprenderà. Non è il primo, c'è una casistica altissima, per questo bisogna stare molto attenti a prendere giocatori che poi vanno in Coppa d'Africa». Nel dopo partita ha parlato anche Mile Svilar: «Era importante fare risultato - ha detto il portiere-, importante in vista della gara di ritorno. Le squadre contro di noi giocano molto con palloni alti e ci tolgono un po' il nostro gioco. Se loro giocano sporco, dobbiamo farlo anche noi».

(gasport)