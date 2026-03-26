Gasperini chiama Freuler, questione di feeling: l’idea della Roma per l’estate

La tentazione è lì, concreta, quasi sussurrata tra le pieghe del mercato che verrà. E porta un nome preciso: Remo Freuler. Perché se Gasperini dovesse anche solo accennarlo, il diesse Massara sarebbe pronto ad affondare il colpo. Freuler è in scadenza con il Bologna e non rinnoverà. Un’occasione a costo zero, una di quelle che possono far gola quando si tratta di inserire l’ultimo tassello in un mosaico già costruito. Non c’è ancora una trattativa ma l’idea sì, quella esiste. (...) Perché Freuler non è solo un centrocampista: è un interprete perfetto di un calcio che conosce a memoria. Un uomo di sistema, di equilibrio, di letture. Un fedelissimo. E quando un allenatore ritrova un suo soldato, spesso ritrova anche un pezzo della propria identità. (...) Oggi è di nuovo protagonista in nazionale, dopo lo stop a novembre per la frattura alla clavicola. E dal ritiro ha parlato anche del suo domani, lasciando scenari aperti: «Non ho ancora deciso il mio futuro, vedremo cosa succederà visto che ho il contratto in scadenza. Di certo non escludo l’ipotesi di restare in Italia. Tanti svizzeri giocano in Serie A, un campionato che si adatta bene alle nostre qualità. Cresciamo con una buona intelligenza tattica: credo sia questo il motivo per cui gli svizzeri fanno bene in Serie A. Lo spareggio? Spero che l’Italia riesca a qualificarsi per il Mondiale. Gioco nel loro Paese e sarebbe importante per tutto il movimento». Un’apertura chiara. Un messaggio neanche troppo velato. Alla Serie A, certo. Ma anche - e forse soprattutto - a Gasperini. (...)

(corsport)