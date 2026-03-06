Gasperini al lavoro per ricostruire le fasce. Rensch e Tsimikas alla ricerca della titolarità

IL ROMANISTA (MIRABELLI) - Da una parte la speranza di conquistare unaltra magha da titolare, dall'altra quella di avere a disposizione un'altra chance per provare a convincere Gian Piero Gasperini. Questi sono gli stati d'animo che stanno vivendo nelle ultime ore Devyne Rensch e Kostas Tsimikas in vista della sfida di campionato contro il Genoa (appuntamento fissato domenica alle ore 18).

Al Ferraris la Roma dovrà fare a meno di Wesley (oltre che di altri interpreti) e Gasp deve ricostruire le due fasce. L'ultima assenza del brasiliano in campionato risale alla sfida dell'Unipol Domus contro il Cagliari (gara persa per 1-0 dai giallorossi) e da quel momento e stato uno dei pilastri della Roma, con il tecnico che punta e si affida costantemente a lui. [...]

Il vero ballottaggio per la partita contro i rossoblù riguarda la fascia sinistra. Il dubbio di Gasperini è tra Rensch e Tsimikas. L'olandese contro la Juventus ha fornito una prova di altissimo livello che potrebbe spingere il tecnico giallorosso a riproporlo dal primo minuto. L'eventuale decisione di schierare Tsimikas dal primo minuto sarebbe una scelta esclusivamente tattica, con un esterno puro di piede mancino.

Una grande chance per entrambi con Rensch che vuole confermare la grande prestazione contro la Juventus della scorsa giornata e che vuole convincere Gasp a puntare su di lui per il finale di stagione. Tsimikas a giugno molto probabilmente tornerà al Liverpool ma ha sempre dimostrato grande professionalità nonostante non abbia mai convinto l'intero popolo giallorosso.

Per rivedere Angeliño in campo servirà ancora del tempo, sperando di ritrovare una risorsa importante per le corsie esterne. [...]