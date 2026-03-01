Gaspe diem

"Bisogna veramente pensare partita per partita". Gian Piero Gasperini lancia la sfida alla Juventus con un motto chiaro: Gasp(e) diem. L'allenatore giallorosso vuole cogliere l'attimo, senza guardare alle statistiche negative del passato (...). L'obiettivo è blindare il piazzamento Champions, con la Roma che si presenta al match con un vantaggio di 4 punti sui bianconeri. Gasperini è consapevole che questo è il momento decisivo della stagione. "Dopo un gennaio difficile per via degli infortuni, ora è fondamentale dare continuità", ha spiegato il tecnico. "Chi riesce a fare filotti di risultati in questo periodo strappa e si stacca in classifica".

Per riuscirci, però, serve finalmente una vittoria contro una big, finora sempre mancata in campionato. All'andata sono arrivate solo sconfitte contro le prime della classe (...), ma dal ritorno, con l'inserimento di Malen, la squadra non ha più perso. "Ci manca il successo contro una di queste", ammette Gasperini, "conterà l'interpretazione della gara, che viaggerà sul filo dell'equilibrio".

Contro una Juventus ferita, la novità sulla trequarti sarà Pisilli. Buone notizie da El Shaarawy, che ha recuperato, mentre resta in forte dubbio Dybala: "Sta meglio, ma non può ancora giocare", ha chiarito il mister, lasciando aperta solo la possibilità di una convocazione per la panchina.

Rispetto alla gara d'andata, quando mancava Malen, anche la difesa sarà diversa. Anche stasera sarà assente Hermoso, ma ci sarà Ndicka che la scorsa sfida era in Coppa d'Africa. Sarà l'occasione per dare solidità a un reparto che a Torino si presentò con una linea a tre inedita e fragile (...). L'unica costante è Mancini. Accanto a lui e a Ndicka, è possibile la conferma di Ghilardi, ma Gasperini valuta anche l'opzione Celik per una marcatura più attenta su Coinceçao.

L'allenatore non fa calcoli e punta al massimo: "Sia noi sia la Juventus giocheremo per un unico risultato, la vittoria". (...) Per la Roma è la notte del carpe diem.

(corsera)