Gasp-Totti a cena: sul piatto c'è il futuro

Lunedì sera la cena più attesa: Gasperini finalmente a tavola con Totti, appuntamento più o meno annunciato già da qualche giorno. Pesce e pallone. Il ristorante, in centro, non l'ha prenotato la società giallorossa. Nemmeno Ranieri che un mese fa, in conclusione dell'intervista che gli ha apparecchiato Sky, aveva rivelato che "i Friedkin stanno pensando a riportare Francesco alla Roma". Ci ha invece pensato Candela che ha voluto far conoscere meglio Gian Piero e il Capitano.

La Roma, dunque, colta di sorpresa dal faccia a faccia.

Niente di segreto, però (...) "Serata tra amici, che bellezza parlare di calcio con Mister Gasperini e Francesco" il post di Candela. Il feeling tra i due già c'è, a quanto pare. (...)

Ha parlato più Totti, con Gasperini curioso di ogni questione affrontata da Francesco. Lo ha ascoltato con attenzione quando ha parlato della Roma di oggi, della rosa, dei singoli e delle prestazioni della squadra. Di rinforzi e cessioni. Spigliato, preparato, divertente e soprattutto sincero. Totti ha chiarito pure come si sta confrontando con la proprietà. (...) Due mesi fa il primo contatto, con la generica promessa di un contratto pluriennale, senza ancora specificare con quale ruolo. Due settimane fa la proposta mirata: testimonial del Centenario del club giallorosso. Francesco ci sta riflettendo, ma preferirebbe essere meno bandiera e più sostanza. (...) Di sicuro, però, Gian Piero sarebbe felice di averlo al fianco quanto prima. Sarebbe la sponda calcistica ideale. Francesco sa individuare i giovani e in assoluto i giocatori con le caratteristiche giuste per l'allenatore. (...) Se la proprietà darà il via libera, Gasperini accoglierà Totti a braccia aperte. (...)

Gian Piero, intanto, si augura di avere Dybala domenica a Genova. Paulo torna in campo stamattina, dopo la giornata di permesso per la nascita della primogenita.

Out Hermoso e Soulé.

(corsera)