Gasp studia soluzioni, Angeliño più di un'idea

L’ingresso di Angeliño nel finale di Roma-Lecce è stata una passerella o una prova generale? La risposta, probabilmente, arriverà prima del previsto. La sensazione, in realtà, è che lo spagnolo, finalmente, abbia dato i giusti segnali in allenamento a Gasperini, che infatti nell’impegno pre-sosta l’ha buttato dentro con il risultato ancora in bilico - l’1-0 di Robinio Vaz valso poi i tre punti finali. Il sostegno di questa tesi, però, arriverà solo nelle prossime settimane dal campo, a partire da San Siro, visto l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri Wesley. [...]

E l’ipotesi di vedere Angeliño titolare già all’ombra della Madonnina, oltre sei mesi dopo l’ultima volta - Roma-Verona del 28 settembre -, è qualcosa di concreto, nonostante da quel giorno l’esterno spagnolo abbia raccolto soltanto 22’ spalmati su tre presenze. Presto per dire se sarà così, molto dipenderà ovviamente dagli ulteriori segnali che Gasperini prenderà dagli allenamenti, ma nelle ultime settimane la forma fisica dell’ex Lipsia è migliorata notevolmente, un qualcosa che non è passato inosservato agli occhi di Gasp e del suo staff tecnico.

(Il Romanista)