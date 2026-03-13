Gasp si accontenta e pensa al ritorno. «Noi coraggiosi, la squadra ha carattere»

L'impressione è che la cosa che gli sia piaciuta di più è il risultato. A fine partita Gasperini gioca in difesa ma non gli riesce bene. È un attaccante nato e fatica a frenare i pensieri. A partire dalla pessima prestazione del fischietto tedesco Jablonski: «La nostra partita non la considero negativa, abbiamo avuto difficoltà ma anche il fattore campo era difficile. Probabilmente non sarà possibile questo comportamento all'Olimpico». Il riferimento è al metro di giudizio dell'arbitro, capace di cambiarlo di azione in azione: «E spiegatemi perché voleva annullare il gol di Pellegrini. Non riesco ancora a capirlo». Ma c'è di più. Perché la Roma continua ultimamente a subire la fisicità degli avversari e la loro aggressività: «Il coraggio non è mancato, abbiamo creato 4-5 situazioni, bisogna ricordarsi che c'è anche un avversario di valore di mezzo. Abbiamo avuto dei momenti di difficoltà ma siamo una squadra giovane, quindi qualche deficit di forza lo concediamo. Le seconde palle ormai sono determinanti, la pressione alta ti costringe a giocare la palla lunga. O hai un livello tecnico importante o si finisce a giocare a rugby», Per questo motivo Vaz è sembrato più idoneo rispetto a Zaragoza: «Robinio è entrato bene, per lo spagnolo queste partite non sono il massimo». [...]

Restando sui singoli, alza il muro su Pellegrini: «Povero ragazzo lasciatelo perdere, alcune gare le gioca bene, altre meno ma come tutti. Non è che se una volta segna e un'altra no le valutazioni possono essere cosi diverse. Bisogna essere sempre oggettivi». Come bisogna ammettere che il Dall'Ara ha spinto molto il Bologna: «Sì, è vero, lo stadio ha condizionato positivamente i rossoblù. Ma giovedì toccherà a noi. E ringrazio quelli presenti, a Bologna, si sono sentiti molto soprattutto dopo la rete del pareggio». [...]

(Il Messaggero)