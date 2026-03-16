Gasp: "Rosso ingiusto, ha cambiato la gara"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Sono passati sette giorni e la musica non è cambiata. Anche se stavolta più che furioso Gasperini è apparso rassegnato commentando l'episodio dell'espulsione di Wesley. "Non c'è niente, ci sono immagini dove si vede chiaramente che Wesley non entra neanche, anzi si sposta addirittura - ha affermato l'allenatore piemontese ai microfoni di Sky - Il cartellino rosso cambia la partita. Non è la prima volta che al Como capitano queste situazioni, sono anche molto cercate. Un po' troppo. Questo è diventato il calcio, lo abbiamo detto tante volte e non è il caso di entrare nel merito da parte nostra, oggi (ieri, ndr) che siamo coinvolti. Ho parlato in altri momenti, mentre stavolta preferisco sorvolare». Qualche minuto prima del rosso del brasiliano, la Roma si è disunita sul gol di Douvikas: "Probabilmente in difesa c'è stata un po' di fatica. Stiamo recuperando i giocatori, ma hanno avuto parecchi acciacchi e quando la squadra avversaria mette gente fresca e di valore in attacco, un po' subiamo. È una situazione in cui dovevamo fare meglio. L'occasione in cui Malen poteva servire Pellegrini è stata un peccato, poteva riportarci in vantaggio". Gasp e la Roma continuano a vivere una situazione emergenziale in attacco: "Nel momento in cui abbiamo preso il gol stavano entrando Venturino e Vaz. A Roma ho dovuto adattarmi molto di piu a ditterenza di altri anni. C'è stata difficoltà nel reperire giocatori, però ci siamo adattati sempre bene da inizio anno su tutte le situazioni e abbiamo costruito una stagione importante. Siamo dentro a tutti i nostri obiettivi, dobbiamo pensare a giovedì. Certe situazioni, come ha potuto tare il Como nel secondo tempo, dobbiamo gestirle diversamente". Anche in un momento di grande difficoltà, Gasperini ribadisce ancora una volta le risposte positive della squadra: "Questi ragazzi stanno dando veramente il massimo, anche in una situazione di emergenza. Sappiamo di essere in un momento decisivo, non posso rimproverare nulla alla voglia di fare di questi ragazzi. Non ci sta girando bene. Domenica a Genova c'era un rigore clamoroso per andare sul 2-1 per noi. Poi, invece, abbiamo perso. Oggi (ieri, ndr) è successa una cosa simile. Dobbiamo reggere, in questi momenti è co-sì. Giovedì sappiamo di avere un'altra partita molto importante, poi c'è domenica e poi la sosta. Il campionato è ancora lungo, ci sono nove partite e quello che non siamo riusciti a raccogliere in queste ultime due giornate magari lo potremo raccogliere tra aprile e maggio". C'è anche tempo per un botta e risposta con Fabregas. Lo spagnolo: "Anche quando si perde bisogna dare la mano". Gasp all'Ansa: "Il Como è una squadra forte, ma non stimo i loro comportamenti, in campo e in panchina".