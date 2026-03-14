Gasp ritrova Konè risparmiato in coppa e riparte in pressing

Precauzione. Perché poi rischiare avrebbe voluto dire poterlo perdere per due gare fondamentali come quella di domani a Como e il ritorno di Europa League con il Bologna di giovedì prossimo. Ed allora, quando Manu Kone giovedì mattina ha accusato un affaticamento nella rifinitura pre-Bologna, Gasperini non ci ha pensato su neanche un attimo. Meglio evitare qualsiasi rischio, in quello che è il momento chiave della stagione. (...) Manu è pronto a ripren-dere in mano il centrocampo giallorosso in una delle partite chiavi nella corsa alla Champions League. Dallas, una parte dovrebbe andare a giocare con Perrone o Sergi Roberto. E uno dei compiti di Kone sarà proprio quello di limitare la principale fonte di idee del Como, di stargli addosso, togliergli fiato, pressarlo forte per cercare di arginarne le idee e la fantasia in cabina di regia, a prescindere dal fatto che sia l'argentino o lo spagnolo. Manu dovrà limitare ogni possibile azione lariana, costringendo Fabregas a giocare il più possibile con il portiere (Butez) piuttosto che costruire dal basso. (...) Senza Ndicka la difesa giallorossa domani sarà priva del suo principale riferimento ed allora è possibile anche che possa andare in difficoltà, soprattutto in un momento in cui non è più così solida com'è stata per parecchi mesi. Insomma, servirà che lo stesso Kone possa aiutare, dare una mano tra coperture e linee difensive: limitare i rischi ma anche gli assalti di Fabregas, soprattutto per quanto riguarda le vie centrali. Poi, invece, dall'altra parte del campo Kone dovrà cercare di aumentare la densità alle spalle di Malen, per creare anche più soluzioni e più opportunità di rifornimento per l'attaccante olandese. (...)

(gasport)