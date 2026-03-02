Gasp: "Risultato che non deve abbatterci"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Tanta frustrazione, tanto rammarico. Perché la Roma sembrava ben indirizzata verso il primo successo in un big match. Una vittoria che avrebbe permesso alla squadra allenata da Gian Piero Gasperini di prendersi un vantaggio di sette punti sulla Juventus in classifica.

«Siamo stati troppo passivi e fermi in occasione del terzo gol. Ci sono tante situazioni del genere nel nostro campionato, con squadre che fanno molti punti nei minuti finali con gente ben strutturata - ha affermato l'allenatore piemontese ai microfoni di Dazn al termine del match -. Peccato perché avevamo fatto molto bene. Abbiamo preso tre gol molto simili. Sul primo è stato bravo Conceiçao, sugli altri due siamo stati troppo passivi. Nei minuti finali non si sente la stanchezza, bisogna essere più vivi».

In una serata che si è conclusa con l'amaro in bocca, a prendersi la scena è stato ancora una volta Malen, protagonista di un duello con Bremer per tutta la gara. «Quando hai un giocatore come Malen puoi permetterti di abbassarti un po' e poi sfruttare lo spazio» ha dichiarato il tecnico di Grugliasco, che ha trovato l'attaccante che cercava. Attacco alla profondità e scavetto dell'olandese per realizzare il gol che sembrava aver chiuso la partita.

Alla fine, la Roma esce con un punto dall Olimpico e non sfrutta la possibilità di allontanarsi dalla Juventus in classifica. Ma Gasperini cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: «È chiaro che ci avrebbe fatto piacere uscire con sette punti di vantaggio sulla Juventus, sarebbe stato un grande passo in avanti, ma siamo ancora lì. Usciamo da una partita straordinaria, che deve darci forza e non abbatterci».

Un tema sempre caldo è quello dei rinnovi. La Roma ha quattro giocatori - Dybala,

Pellegrini, El Shaarawy e Celik - in scadenza di contratto al termine di questa stagione. «Siamo in contatto con tutti gli agenti e stiamo parlando in generale, ma non ci sono sviluppi particolari. Siamo concentrati sul finale di stagione - ha affermato Frederic Massara ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio -. Questi ragazzi sono molto legati alla Roma, sono molto seri e il loro impegno non è mai mancato. Sotto questo aspetto siamo sereni». C'è meno fretta, invece, per quanto riguarda i prolungamenti di contratto di Mancini e Cristante. «Si tratta di situazioni che stanno avanzando. Stiamo parlando e quando ci saranno delle novità, le comunicheremo. La loro scadenza, è nel 2027, c'è più tempo» ha ammesso il direttore sportivo giallorosso.