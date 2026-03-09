Gasp non ci sta e se la prende col VAR: "Non so perché non sia intervenuto"

Ci sono due episodi che fanno imbestialire Gasperini. Il primo: un tiro di Koné stoppato con la mano da Malinovskyi. Il secondo: il fallo laterale da cui nasce l'azione della rete di Vitinha, per Gasp era a favore della Roma, invece è stato consegnato al Genoa. [...]

«Lì per lì sembrava fuori area, invece…». Invece ci voleva l'intervento del VAR, che non c'è stato, forse non aveva certezze. «Se non ne aveva, allora faccia un altro mestiere. Non è possibile questo. Magari non l'ha giudicato da rigore per altri motivi, ma non potete tenere una tesi del genere. Si può dire che non ha visto, ma la realtà è abbastanza evidente. [...] Non so perché non è intervenuto, è abbastanza netta l'immagine. Si capisce molto bene. Non è intervenuto il VAR, si vede che non l'ha ritenuto da rigore. Anche il fallo laterale si capisce benissimo. Più chiaro di così. Non è che poi ti attacchi a un fallo laterale. Diverso è l'episodio da rigore, ognuno lo può interpretare come vuole, però le immagini sono chiarissime». [...]

«Quando abbiamo raddrizzato la partita sembrava potessimo vincere, poi è andata così. Non è un momento fortunato, ma non dobbiamo attaccarci a questo, non ne usciamo ridimensionati. Bisogna rendere onore allo spirito dei ragazzi, si sono adattati a una partita che il Genoa ha reso così. Dispiace perché Svilar ha fatto la prima parata su Malinovskyi a tempo scaduto. Recuperiamo tutto: giovedì giochiamo a Bologna, domenica a Como e poi di nuovo Bologna. [...] Non mi preoccupa perché l'atteggiamento di questi ragazzi è straordinario. Ho veramente poco da rimproverare se non qualche episodio».

(Il Messaggero)