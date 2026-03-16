Gasp, lite con Cesc e attacco a Massa: "Quel rosso ha cambiato la partita"

[...] Non è (ancora) il momento delle accuse, quello magari arriverà a fine stagione (anche se non passa inosservata l'ennesima stoccata al mercato: «C'è stata difficoltà nel reperire giocatori in avanti. Non sempre ho potuto fare qui, quello che facevo da altre parti. Alla fine però ci siamo adattati bene»).

Quello che non gli va giù è l'ennesimo torto arbitrale. Dopo Genova, Como. Ok, non c'è la controprova che la Roma in undici non avrebbe perso. Ma per la seconda volta consecutiva, i giallorossi sono fortemente penalizzati. [...] «Sicuramente cambia la partita, non è la prima volta che il Como usufruisce di queste situazioni. Sicuramente lo fa un po' troppo, ma questo è il calcio. Stavolta non entro nel merito, ho parlato in altri momenti ma questa è simulazione». Ci ripensa dopo in conferenza stampa: «Inutile continuare a commentare questo andamento del calcio, soprattutto sulle simulazioni. Questo è un episodio pesante».

Ed è anche per questo motivo che alla fine della partita e corso negli spogliatoi, non salutando Fabregas. Situazione che non è andata giù allo spagnolo: «Io la mano la do sempre, quando vinco e quando perdo. Quello che ha fatto non è sportivo. Mi è dispiaciuto, è una questione di rispetto». Pronta la replica di Gian Piero: «Il Como è una squadra forte ma non stimo i loro comportamenti, in campo e in panchina». [...]

Il ritorno degli ottavi in Europa League contro il Bologna diventa fondamentale: «Non siamo nelle condizioni migliori ma dobbiamo riprenderci. Lo abbiamo sempre fatto, questi ragazzi sono fantastici». All'Olimpico l'occasione per dimostrarlo.

(Il Messaggero)