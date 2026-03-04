Gasp e Totti, patto giallorosso: "Ti voglio accanto a me. Svilar e Malen intoccabili"

Metti una sera a cena, Francesco Totti e Gian Piero Gasperini seduti allo stesso tavolo e sul menu il futuro della Roma. Perché il ritorno dell'ex capitano a Trigoria è solo questione di tempo e l'allenatore - uno che ha già capito che la città e i tifosi ai simboli ci tengono, eccome - ha deciso di portarsi avanti con il lavoro. (...) Per Gasp deve essere il totem attorno a cui costruire l'identità della squadra, l'uomo che parla con i senatori e indirizza i giovani. Quello che tiene le redini dello spogliatoio. Sempre accanto al tecnico. (...) Prima di tutto del ruolo del futuro dirigente. E poi del mercato, per farlo sentire subito dentro al progetto. Indicazioni chiare da parte di Gasperini: se ci sono due calciatori su cui costruire la prossima Roma - sperando di giocare in Champions League - quelli sono Svilar e Malen. Intoccabili. Un messaggio da recapitare ai Friedkin, avvertiti della cena dallo stesso allenatore. (...) Il tecnico, tornando per un attimo sul mercato, ha spiegato di aver insistito per Malen. Di essersi poi ritrovato ad allenare anche Robinio Vaz, sapendo di avere ora l'onere di trasformarlo in tempi stretti in una buona plusvalenza. (...) Serve la Champions. Il focus di Gasp allora è tutto sul campionato. Indicazioni in questo senso potrebbero arrivare dalla formazione che l'allenatore schiererà nel doppio confronto con il Bologna negli ottavi di Europa League. Se sarà turnover o meno, si saprà nei prossimi giorni. Proprio quando arriverà la risposta definitiva di Totti al corteggiamento della Roma. Il club vuole chiudere in fretta, per programmare gli eventi del centenario del 2027: prima pietra dello stadio a Pietralata e ritorno dell'icona. (...) Prima di presentarsi a Trigoria e firmare un contratto milionario, Totti deve discutere di Rolex, della villa all'Eur, degli alimenti per i figli e di anni di dissapori.

(Repubblica)