Gasp è oltre il pari: "Niente pessimismo. I miei giocatori vanno solo ringraziati"

Al triplice fischio, la reazione di Gasperini è un po' quella di tutti i romanisti. Si mette le mani sui capelli. Incredulo. (...) La maledizione degli scontri diretti non va via: sono solamente tre i punti conquistati, otto in meno della Juventus. Il tecnico punta il dito sulla poco concentrazione nei minuti finali, fatali proprio come al 'Maradona' e a Cagliari: "Inter, Juve e Napoli addrizzano le partite nei minuti di recupero mettendo dentro dei giocatori bravi nel gioco aereo, è un merito. Non è un caso ed è studiato quando si costruiscono le squadre". Il riferimento è alla punizione dalla quale nasce il pari di Gatti: "Siamo stati fermi, quasi come a subire un po' questo calcio di punizione che invece andava aggredito. Il fallo di El Aynaoui? Si poteva evitare, questo sfortunatamente ha determinato il gol. Anche noi abbiamo segnato su piazzato, quindi non li abbiamo solo subiti. Dobbiamo avere un atteggiamento più vivo nelle situazioni finali, a cinque minuti non si può parlare di stanchezza sulle palle inattive. La Juve non ha avuto grandi occasioni, poteva segnare in quel modo". Rammarico tanto, ma Gasperini difende la squadra (...): "Faccio fatica a caricarmi di energia negativa, questa squadra va ringraziata. Ci dispiace non aver portato a casa la vittoria. Loro hanno esultato come se avessero vinto e noi dobbiamo andare in depressione? Ce la dobbiamo giocare fino alla fine, mancano undici partite. Non possiamo deprimerci perché abbiamo preso un gol a un minuto dalla fine. Una squadra che gioca così merita un po' di soddisfazione. La Juventus festeggia ma noi siamo quattro punti avanti'e sembra che abbiamo perso il campionato". (...) Gasperini non vuole sentir parlare neanche di bicchiere mezzo vuoto: "Questo è il calcio. Le reti sono valide anche in quegli attimi. Ma non guardo il bicchiere mezzo vuoto, due punti in più sarebbero stati un bel passo. Il rammarico è grande e la prestazione è stata superlativa. Il risultato ci mantiene comunque in alto". Nel 2026 quantomeno sono arrivati tre pareggi negli scontri diretti (...): "L'Inter sta facendo un campionato a sé. Con Napoli, Milan e Juventus abbiamo fatto dei passi in avanti. Siamo andati più vicino a vincerle che a perderle, abbiamo fatto tre partite di assoluto livello". Esce a testa alta Gasp che poi concede anche una battuta in sala stampa: "Potevamo tenere più palla nel finale? Poi saremmo stati troppo perfetti, almeno abbiamo ancora qualcosa da fare". Il messaggio è chiaro: non c'è da disperarsi, testa al Genoa.

(Il Messaggero)