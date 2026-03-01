Gasp e il tabù con le grandi: "È il momento di batterle"

Si entra nel vivo della volata Champions e la Roma di Gasperini vuole vincere il primo big match della stagione per lasciare il segno. "Siamo sempre stati alla pari", ha spiegato il tecnico, ricordando i pareggi con Napoli e Milan e le vittorie con Como e Bologna. "È chiaro che ci manca la vittoria contro una di queste squadre attaccate a noi. Contro la Juventus non dobbiamo pensarci, ma fare la nostra gara".

Sarà una sfida tra due decani della panchina, Gasperini e Spalletti, accomunati dalla ricerca del risultato attraverso il gioco. L'allenatore giallorosso, dopo le prove in settimana, tornerà al suo classico 3-4-2-1. La grande novità di formazione dovrebbe essere l'impiego di Pisilli sulla trequarti, al fianco di Pellegrini, a supporto dell'unica punta Malen.

(...) Davanti a oltre 62mila spettatori dell'Olimpico, ancora una volta sold-out, Gasperini si gioca la prima delle sue "12 finali" per tornare in Champions League, pronto ad attingere a tutto il suo repertorio tattico per battere finalmente una grande rivale.

(gasport)