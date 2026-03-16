Gasp contro tutti: "Il rosso a Wesley un errore pesante. A Como succede..."

[...] A Genova il mancato rigore di Malinovskyi, ieri l'espulsione di Wesley. «Preferisco sorvolare», attacca Gian Piero Gasperini. Che però poi non ce la fa e ci torna su: «L'intervento del secondo giallo di Wesley non è niente, non entra neanche, il nostro giocatore addirittura si sposta. Sono episodi troppo eclatanti per passare inosservati ed è chiaro come l'espulsione abbia cambiato la partita, quella è una scelta pesante. Di certo non ci gira bene: a Genova c'era un rigore clamoroso per noi, adesso questo episodio. Tra l'altro non è neanche la prima volta che il Como ha di queste situazioni: sono cercate, anche troppo. Ma questo è l'andamento del calcio di oggi, che va verso le simulazioni». [...]

E forse è anche per questo che a fine partita Gasperini ha preferito andare subito negli spogliatoi, senza dare la mano a Cesc Fabregas. «Il Como è una squadra forte, ma non stimo i loro comportanti - glissa Gasperini -. In campo e in panchina». [...]

«Nella ripresa, abbiamo sofferto qualche taglio, come sul gol del pareggio, dove abbiamo fatto male il fuorigioco. Ma senza espulsione sarebbe stata una gara diversa. In parità numerica abbiamo avuto anche l'occasione di Malen per Pellegrini, peccato, a volte ci mettiamo anche del nostro. [...] Il Como è una squadra forte, ha messo gente fresca e di valore. Io invece a Roma ho dovuto adattarmi molto di più di quanto non ho fatto in precedenza. Non sempre ho potuto cambiare come volevo in attacco. Ma abbiamo comunque costruito una stagione importante, siamo ancora dentro i nostri obiettivi». [...]

(gasport)