Gasp: "Chi era al VAR cambiasse mestiere"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Così furioso per una situazione arbitrale non si era mai visto a Roma. Gasperini ha reclamato per un rigore non concesso al 74', sull'1-1, per un tocco di mano di Malinovskyi in area sulla conclusione di Koné. Oltre che per la dubbia rimessa laterale da cui è nata l'azione del 2-1 del Genoa.

«Si capisce tutto molto bene. Poi, non è intervenuto il VAR perché probabilmente non l'ha ritenuto da rigore. Anche il fallo laterale mi sembra una situazione piuttosto chiara - ha affermato il tecnico giallorosso a Dazn -. Non è che poi ti attacchi a un fallo laterale, ma l'episodio del rigore è diverso. Ognuno lo può interpretare come vuole, però le immagini sono chiarissime. Se il varista non ha certezza, faccia un altro mestiere. Non è possibile questo. Si può dire che non ha visto, ma la realtà è abbastanza evidente. Nella pallavolo questo si chiama muro».

Una sconfitta pesante nella lotta per la Champions, ma la prestazione dei giallorossi non ha deluso Gasp: «Il Genoa è stato molto aggressivo ed era difficile giocare, ma noi abbiamo risposto bene. Alla fine, noi abbiamo creato di più, mentre Svilar non è mai stato impegnato, se non negli ultimi minuti. Poi ci sono gli episodi, come il rigore. Dopo l'1-1 abbiamo avuto più situazioni pericolose noi e c'era la sensazione di poterla vincere. Non è un momento molto positivo. Anche in tante piccole mischie e nel rimpalli non siamo stati fortunati. Però non usciamo ridimensionati da questa partita».

Prima della sosta, il doppio impegno europeo con il Bologna e i due appuntamenti in campionato con il Como e il Lecce. E il tecnico di Grugliasco ha fissato l'obiettivo, sottolineando l'atteggiamento positivo del gruppo: «Dobbiamo accettare questo momento, ma voglio evidenziare lo spirito della squadra che è straordinario, una garanzia. Dobbiamo arrivare alla sosta dove siamo adesso in classifica e ci dobbiamo giocare la qualificazione in Europa League. Non sono preoccupato perché lo spirito di questi giovanotti è strepitoso. Reagiamo dopo una partita difficile, diversa da quelle che abbiamo giocato ultimamente, ma lo spirito di adattamento è stato straordinario. Ho davvero poco da rimproverare se non qualche episodio».

È durata soltanto un tempo la prima gara da titolare di Venturino. «Non era la partita che poteva esaltare le sue caratteristiche. Non ha demeritato, ci darà una mano - ha ammesso Gasperini -. Era una gara più adatta a giocatori come Cristante ed El Aynaoui. Ci serviva più peso aereo perché giocare palla a terra era veramente difficile».