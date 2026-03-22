Gasp cerca la scossa: una Roma d'attacco per la Champions. È vietato sbagliare

Vincere, senza se e senza ma. Anche perché tante altre alternative non ce ne sono, dopo aver visto sfumare in settimana anche l'Europa League, la Roma non ha altre strade per provare a salvare la stagione se non quella di lottare fino in fondo per il quarto posto che porta dritti dritti in Champions League. Del resto, nel vertice di venerdì a Trigoria i Friedkin hanno chiesto proprio questo: combattere con tutto il cuore fino in fondo per provare ad arrivare il più in alto possibile. E considerando che alla ripresa, subito dopo la sosta, Gasperini dovrà recarsi a San Siro per far visita all'Inter, è evidente come la partita di oggi pomeriggio contro il Lecce sia fondamentale per continuare a sperare di poter dare un volto positivo all'intero percorso. E per farlo Gasperini si affiderà ancora una volta a Donyell Malen. Per cercare però di metterlo nelle condizioni migliori oggi il tecnico dovrebbe giocare dal via con le due punte (con l'inserimento del giovane Vaz), il sistema con cui nel secondo tempo giovedì era riuscito a riprendere la partita con il Bologna. Poi Gasp si affiderà anche agli unici due romani della rosa, Niccolò Pisilli e Lorenzo Pellegrini. Due delle altre note positive di giovedì scorso, con il primo che ha corso e tamponato ovunque e il secondo che ha regalato scintille negli ultimi 25 metri. La questione del contratto in scadenza inevitabilmente aleggia nei suoi pensieri, ma Lorenzo sta dimostrando di essere un grande professionista e un giocatore anche molto legato alla causa giallorossa. [...] Di Francesco, poi, andrà a caccia della sua prima vittoria da allenatore contro la "sua" Roma. Poi, è chiaro, i giallorossi per vincere oggi devono soprattutto ritrovare solidità difensiva, cercando di mettere una pezza a destra, dove oramai attaccano un po' tutte le squadre. Li, infatti, Mancini da braccetto si spinge spesso in avanti e poi fatica nei recuperi e anche nelle marcature, soprattutto a campo aperto. Cosi nelle ultime partite proprio da quella parte sono arrivati i gol di Juventus, Como e Bologna. Bisognerà metterci una pezza subito. Anche perché da quella parte oggi ci andrà a giocare Banda, non certo un cliente facilissimo da contenere.

(gasport)