Game over Roma

IL TEMPO (L. PES) - Notte amara all'Olimpico. La Roma va sotto, rimonta, spera ma poi cade al 111' minuto dell'extra-time lasciando il passaggio del turno al Bologna di Italiano. Per il secondo anno consecutivo l'Europa League termina agli ottavi di finale, con una rimonta rovinata da un Bologna che nel complesso ha avuto più soluzioni dei giallorossi, da subito sembrati a corto di energie. Gasperini ritrova la difesa titolare e conferma El Shaarawy in trequarti con Pisilli, col ritorno della coppia mediana Cristante-Koné. Ma la partita del francese non dura nemmeno venti minuti a causa di un problema muscolare, al suo posto Pellegrini che si alza sulla trequarti. Passano due minuti e il Bologna va in vantaggio con un gran gol di Rowe che trafigge Svilar all'incrocio dei pali. Protesta la Roma per un blocco dell'inglese su Mancini che poi non può seguirlo in marcatura ma arbitro e Var confermano. I giallorossi reagiscono e sfiorano il vantaggio con una bella punizione di Pellegrini che si spegne sul palo. Poco dopo però, sempre dai piedi del numero sette, N'Dicka di testa trova il quinto gol della sua stagione e il momentaneo pari. La squadra di Gasp ora sembra aver portato la gara dalla sua parte. Occasioni per Pisilli e Malen che però non impegnano Ravaglia. Sul finire del primo tempo, però, arriva la beffa: El Shaarawy perde il duello con Zortea e poi ingenuamente lo sbilancia, seppur con un tocco lieve e fortuito. Kovacs non ha dubbi e assegna il rigore che Bernardeschi trasforma spiazzando Svilar. Si va a riposo con il Bologna in vantaggio. La prima carta di Gasperini nella ripresa è Robinio Vaz al posto di un El Shaarawy poco brillante. Ma dopo pochi secondi altro errore grossolano della difesa giallorossa: prima Cristante si fa rimontare da Rowe, poi N'Dicka gli lascia il pallone che finisce sul destro di Castro che batte Svilar per la terza volta e manda in estasi i rossoblù e all'inferno la Roma. Il giovane attaccante francese si conquista il rigore che riapre la partita a poco più di venti dalla fine. Palla verticale di Pellegrini e Vaz bravo a prendere posizione su Freuler che lo stende. Dal dischetto Malen gela Ravaglia e l'Olimpico si rianima. L'olandese con un'azione individuale si guadagna un'ottima punizione che Pellegrini calcia ancora una volta bene, ma c'è Ravaglia. È la serata del classe 2007 e lo dimostra anche l'azione che porta al pareggio firmato Pellegrini. In profondità Robinio

scappa sempre e l'assist un po' maldestro per il centrocampista è vincente: palla all'angolino e 3-3. L'Olimpico è una bolgia. L'occasione per chiudere il discorso ce l'ha Freuler al 91' mala sua conclusione è debole e facile per Svilar. Non bastano novanta minuti, si va ai supplementari. Sul finire del primo tempo supplementare esce uno stanco Pisilli per El Aynaoui, solo il terzo cambio di Gasp in 105 minuti. C'è anche spazio per Zaragoza, inserito nel finale a tutta fascia al posto di Celik. Poco dopo arriva la doccia gelata per la Roma a dieci minuti dal termine. Palla profonda e gioco a due Dallinga-Cambiaghi con quest'ultimo che batte Svilar sul primo palo. Bologna di nuovo in vantaggio.

Contatto finale tra Vaz e Lucumì che però non è falloso. Si chiude così la stagione europea della Roma, eliminata dal Bologna ai supplementari dopo una rimonta tutto cuore. Adesso ai giallorossi resta solo la rincorsa al quarto posto in campionato con Como e Juve che corrono e sono avanti. Si riparte sempre all'Olimpico domenica col Lecce, chissà con quali energie.